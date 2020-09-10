台灣政治人物近幾年有變化嗎？近年「政治網紅化」成為話題，從2018到2020兩次大選中，許多候選人透過網路直播直接與選民接觸，製造互動。「網紅政治化」也是值得討論的現象，那誰才是政治網紅界的第一把交椅呢？據「2020年總統與立法委員選舉選後全國性面訪案」調查，「館長」陳之漢高居榜首。

據「台灣選舉與民主化調查」委託政大選研中心，於近期公布的「2020年總統與立法委員選舉選後全國性面訪案」結果，「統計der日常-JIASIN YU」指出，有收看「政治性網路直播節目經驗」的民眾佔49%（很少收看25%、有時收看16.7%、經常收看5.3%、天天收看2.1%）。

臺灣選舉與民主化，調查2020年總統與立法委員選舉選後全國性面訪案的結果。(圖/翻攝自 統計der日常-JIASIN YU臉書)

而這49%民眾又都看誰的網路直播呢？第一名不令人意外，是館長陳之漢。有收看政治性直播節目民眾當中，有30.1%的人有看過館長的直播節目。第2至10名依序是曾博恩、劉寶傑、鄭弘儀、柯文哲、蔡英文、韓國瑜、邱威傑、視網膜、鍾明軒。（問卷一共有3題，分別提問「頻率最常」、「其次」與「其三收看」的網紅頻道，計算方式為「三題當中有收看過該頻道者即屬之」，因此結果並非互斥，看過A頻道的人，當然也可能同時收看B頻道）。

調查顯示，從接觸率來看，館長可說是海放其他頻道。不過接觸率高的原因，或許是館長一開始也許有一批數量可觀的閱聽人，但他們很可能並非是對政治有興趣的人。而當館長開始邀請政治人物上頻道之後（尤其是韓國瑜），可能才開始吸引對政治感興趣的受眾，隨後成為接觸率最高的頻道。

數據也表現另一個有趣的現象，是與政黨偏向交叉分析之後的結果。在全體民眾當中（不論有無收看政治性網路直播節目），國民黨支持者約占19.1%、民進黨32.7%、時代力量4.5%、民眾黨6.1%。而在有收看政治性網路直播的民眾，不論他們收看誰的頻道，「其他」的比例都相對低。這裡的「其他」包含中立、其他政黨支持者與無反應選民。這個現象反應，有收看政治性網路直播經驗的民眾，他們對於主要的政黨的支持傾向相對明顯。

而若是細看館長頻道受眾的政黨傾向，在收看館長節目的民眾當中，國民黨支持者9.6%、民進黨39.4%、時代力量7.2%、民眾黨10.8%。與全體民眾的政黨傾向分布相比，館長的受眾中「國民黨支持者明顯低很多」。而2018年的結果可能正好相反，館長在2020年大選前確實罵韓國瑜和國民黨罵頗用力，「但2018年館長可能是幫韓國瑜登上市長寶座的一大助力」。

數據也呈現，其實在各網紅的頻道受眾當中，國民黨支持者的比例都明顯偏低，僅劉寶傑和柯文哲頻道的受眾，國民黨支持者的比例與全體民眾相近。數據也指出，「在前10名的網紅頻道中，有7個頻道的民進黨支持者比例高於全國平均值」。也不意外的，在韓國瑜的頻道中，絕對是國民黨支持者圍聚的「暖爐」。類似的現象也出現在蔡英文和鄭弘儀的頻道。他們的頻道受眾中民進黨支持者的比例明顯高出許多。

最後一個值得討論的特殊現象是「時代力量」。時代力量的全國支持度只有4.5%，但是在很多頻道的受眾中，時代力量的支持者比例卻高出非常多，例如曾博恩、邱威傑、視網膜與鍾明軒。尤其是邱威傑的頻道受眾中，時代力量支持者的比例竟然與民進黨旗鼓相當。而且，這些頻道當中，時代力量的支持者比例也高於民眾黨。分析數據顯示，在網路世界中，時代力量支持者的活躍程度勝過民眾黨支持者。不過網路以外的世界，民眾黨的勢力仍然略勝於時代力量。

TEDS2020為全國性面訪，調查期間為2020/1/13~5/31，總樣本數1,680。依性別、年齡、教育程度與戶籍地區加權後，國民黨支持者樣本數321(19.1%)，民進黨支持者樣本數549(32.7%)，民眾黨支持者樣本數102(6.1%)，時代力量支持者樣本數76(4.5%)。

(中時新聞網)