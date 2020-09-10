大陸解放軍連兩日在台灣西南方海空域進行海空演訓，距離台灣本島只有166公里。國防部副部長張哲平呼籲北京當局「要求解放軍要有所節制」。外交部則表示，已將中方的威脅資訊，分別通報重要友我國家。前外交官劉仕傑震驚說，台海距離戰爭僅一線之隔，下一個觀察的重點，是美方何時針對此事表態？

前外交官劉仕傑晚間在臉書貼文表示，國防部跟外交部連續召開記者會，這並不是尋常的事。國防部召開記者會很合理，因為主題是共軍擾台。外交部記者會只有一個重點：「共軍情資已通報重要友好國家」。重要友好國家是誰？他不知道，但很難想像沒有美國跟日本。

劉仕傑分析表示，解放軍距離台灣最近僅有166公里，以飛彈跟軍機的速度來說，台海距離戰爭僅一線之隔，更不用說兩軍對峙時因為誤判可能的擦槍走火。如果台灣在今夕突然進入戰爭狀態，並非完全不可能。他甚至認為，這幾天，台海會很不平靜。

劉仕傑認為，下一個觀察的重點，美方（包括國安會、國防部、國務院在內）何時會針對此事表態？請注意美方相關推特帳號推文。

(中時新聞網)