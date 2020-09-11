台二線速限再調降，限速40公里消滅翻覆意外，基隆工務段擬再設高解析攝影。（基隆工務段提供／吳康瑋基隆傳真）

台二線速限再調降，限速40公里消滅翻覆意外，基隆工務段擬再設高解析攝影。（基隆工務段提供／吳康瑋基隆傳真）

台二線濱海公路86公里處，約為鼻頭至龍洞之間的路段，因有不少連續彎道，並且坡度變化都很大，常出現大貨車翻車等情事，對此，交通部公路總局第一區養護工程處自2月起，就將該路段速限從60公里調降至40公里，據了解，近半年來，該區都完全沒有大貨車翻覆事故發生。

對此，基隆工務段長張育瑋指出，統計去年台二線鼻頭至龍洞路段，一共發生至少14起的車輛事故案件，其中以未保持行車安全距離、未注意車前狀態為主要的肇事原因，工務段經詳細的檢討分析，發現主要緣由為連續彎道、縱坡變化大，因此，自2月6日起即公告「該路段速限由60公里調整為40公里」，並加強速限預告及警示牌面的設置。

張育瑋指出，經過這半年來的觀察，鼻頭至龍洞路段完全沒有再發生大貨車翻覆的問題，效果非常好，他說，從現場交控設備統計該路段車輛平均速率，皆於公告速限容許值範圍內，可見得用路人看到警示標語及速限會依規定來行駛。

另外，他指出，工務段也發現，鼻頭至龍洞路段雖然大貨車翻覆案件降低，但仍有貨物綁紮不牢固掉落路面，致影響交通，工務段也自7月起增設高解析度攝影機，後續將以影像紀錄協助警方來尋獲肇事車輛，他也呼籲用路人，在開車上路前，請務必注意載運貨物綑綁情形，並保障自身與用路人之安全。

(中時 )