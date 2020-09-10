大陸解放軍連續兩日在台灣西南部空域進行大規模軍演，民進黨今晚呼籲，國際社會應共同正視這個正在形成中的侵略性力量，正為區域投入極端不穩定因素，也呼籲不分朝野黨派應與國人共同站在一起，捍衛國家主權。

大陸解放軍9月9日、10日在台灣西南部空域進行大規模軍演，並有多架次解放軍軍機入侵我國的防空識別區。今晚，國防部與外交部接連開記者會，說明我國立場，嚴厲譴責共機連日挑釁。

民進黨發言人顏若芳表示，中國政府不顧區域安全穩定，公然入侵其他區域成員國的防空識別區，做出挑釁行為，已對區域、國際社會造成威脅。外交部已將中方的威脅資訊分別通報重要友我國家，並呼籲國際社會正視中國對區域的威脅。

她說，國防部也即時掌握這兩天共軍的狀況，依照戰備規定做適切的應處。中國近期的騷擾行動，已經引起台灣人民的反感，中國請勿再當麻煩製造者，應共同對區域和平穩定做出貢獻。

台灣人民擁有捍衛自由民主的堅定意志，民進黨呼籲，國際社會應共同正視這個正在形成中的侵略性力量，正為區域投入極端不穩定因素，也呼籲不分朝野黨派應與國人共同站在一起，捍衛國家主權。

(中時 )