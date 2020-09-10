國發會公布前瞻計畫2.0基礎建設預算規劃，軌道政策大轉彎，預算被大砍半。國民黨桃園立委萬美玲表示，今年3月質詢蘇揆鐵路地下化，蘇揆竟說尚未核定，直到6月底才通過綜合規劃，未料，前瞻建設預算被調整，相信桃園市長鄭文燦也無法接受，將在新會期要求，該給桃園的經費須全數到位，一毛都不能少。

萬美玲說，去年，大街小巷都可以聽到民眾議論「中央有3000億經費給了桃園……」，其中包含鐵路地下化及綠線捷運。但今年3月7日質詢閣揆蘇貞昌鐵路地下化時，蘇竟說案子完全沒有核定過，這樣的答案令人傻眼，原來之前聽到的全是謊言？

萬美玲說，在她質詢後，6月30日才終於通過綜合規劃，同時她也按照桃園市長鄭文燦的希望，爭取1047億的鐵路地下化經費，由中央分擔75％、桃園分擔25％，9月1日蘇揆、交通部長林佳龍也到桃園和鄭文燦一起宣布這個消息。

萬美玲指出，未料，媒體竟報導「17項軌道建設預算被調整」，其中桃園鐵路地下化和綠線捷運都在其中，桃園人等了又等的重大建設，才從3000億的騙局中剛剛驚醒，又要面對前瞻軌道預算的乾坤大挪移，相信包括鄭文燦在內大家都無法接受。

萬美玲說，立法院新會期即將開議，她一定會強力監督要求，中央該給桃園的經費一毛都不能少，一定要全數到位。

(中時 )