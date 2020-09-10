胡錫進：中印外長展開外交談判！但仍需做好隨時能投入戰鬥的準備

中印兩國外長今日在莫斯科就雙方邊境緊張局勢進行會談，印方也傳出解放軍部署大量部隊與武器裝備在兩國邊境地區。大陸鷹派媒體《環球時報》對此發表社論說，印度民族主義勢力吃硬不吃軟，很需要再有一次沉重的失敗教訓，要讓印方無條件撤出，否則就來一場實力與意志的比拚。

這篇以《外交談判必須有強大備戰支持》的社論指出，一段時間以來，新德里在外交層面保持一定靈活姿態，而軍隊則在邊境地區強硬推進，這似乎成了印度外交和軍事上交叉使用的兩手。很顯然，印方仍在嚴重誤判中印之間的戰略態勢，認為中方面對美國的全線壓力，不希望與印度衝突，所以印方可以用激進的蠶食策略逼中方讓步。

社論說，印方不接受1959年11月7日的雙方實控線，對在1962年戰爭中的失敗耿耿於懷，該國民族主義勢力處於前所未有的膨脹期，中方不能寄希望於單獨的外交談判，必須做好交涉失敗後採取軍事行動的充分準備，隨時應對突發情況投入戰鬥。

文章表示，印度民族主義勢力吃硬不吃軟，他們很需要再有一次沉重的失敗教訓，才能夠建立起必要的自知之明。向GDP五倍於印度、年度軍費兩三倍於印度的中國進行軍事挑釁，這就是拿雞蛋撞石頭，必須讓印度民族主義勢力徹底搞清這一點。

中方這一次要讓印度越線軍隊無條件撤出，它不接受，就寧肯讓邊境局勢緊張下去。兩軍對峙地區的海拔很高，雙方在那裡維持大規模軍隊的駐紮和活動都很困難，那麼就來一場兩軍的實力和意志比拼吧！

社論指出，如果不打，雙方將在冬天到來時拼後勤。加勒萬河谷衝突中印軍死了20人，大部分是受傷後凍死的，暴露了印軍後勤薄弱，根本沒有能力在高海拔地區維持萬人規模的軍隊過冬，而大陸軍隊的後勤能力是印軍不可同日而語的。

如果印軍挑起戰爭，那麼這場對峙將進入速戰速決模式。什麼制高點、什麼5架陣風戰機，到時候都將歸零，印軍有多少部隊投入戰鬥，必將有多少部隊被就地殲滅。

社論最後說，中方過去太照顧印方的面子了，這一次要把一切都擺到桌面上。要和平，就堂堂正正地維護1959年11月7日的實控線；要戰爭，就陪印度做一次國力的消耗，看看兩國誰能耗得過誰。

(中時新聞網)