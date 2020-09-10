關之琳首次直播帶貨，精緻妝容難掩老態。(取自微博)

「香江第一美人」關之琳息影10年，近日也跟上風潮，首次下海進行直播帶貨，消息一出立刻吸引大批粉絲圍觀爭睹女神風采。只是57歲關之琳似乎也難敵歲月，精緻妝容遮不住她深刻法令紋，看上去略顯老態。

關之琳近日難得現身四川成都，首次進行直播帶貨，主持人更是給足面子，大讚歲月一直在眷顧著關之琳，整個人狀態極好，令關之琳開心不已，還大方透露保養祕訣，「我很喜歡運動，然後又愛睡覺又愛吃，那當然是要保養，在吃方面保養，在用的物品上面也要保養，用好的東西，對自己一定要好。」

不過少了修圖軟體輔助的關之琳，真面目透過直播鏡頭全現形，狀態似乎不如主持人所說的這麼好，令陸網友感嘆不已，「女神已衰强出镜，岁月如刀饶过谁」、「岁月不饶人」，但也有不少人認為關之琳能算保養不錯了，「快60了，還不准人家老啊」、「快60的人看上去最多40，真的好漂亮」、「這歲數已經很美了」。

另外，關之琳還被問及對於大陸人氣節目《乘风破浪的姐姐》的感想，她說自己有看過這節目，覺得這些姐姐們很厲害也很有實力，「所以我有想過如果上去會怎麼樣，但是我就覺得我很害怕。」

(中時新聞網)