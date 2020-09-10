英國女星黛安娜瑞格（Diana Rigg）年輕時曾飾演過「龐德女郎」，近年在《冰與火之歌：權力遊戲》演出「荊棘女王」奧蓮娜雷德溫，留給劇迷深刻印象，10日傳出她病逝消息，經紀人隨後也證實，黛安娜瑞格在家人的陪伴下度過人生最後一程，享壽82歲。

據外媒報導，黛安娜瑞格的女兒表示，今年三月母親被診斷出罹患癌症，在人生中的最後幾個月度過歡樂的時光，而黛安娜瑞格的經紀人也發聲明證實，黛安娜瑞格於10日深夜在家中安詳離世，家人當時都陪在身旁，並呼籲外界在這艱難的時刻，給其家屬隱私。

黛安娜瑞格1969年演出電影《007：女王密使》紅遍全球。（圖／翻攝自網路）

黛安娜瑞格1961年演出影集《復仇者》走紅，後再演出電影《007：女王密使》、《仲夏夜之夢》、《李爾王》、《荒涼山莊》、《維多利亞與艾伯特》等眾多作品，近年最被觀眾所熟知的則是《冰與火之歌：權力遊戲》「荊棘女王」一角。

黛安娜瑞格曾說過對她的職業感到深深自豪，因為長期為戲劇與電影貢獻，1994年還被英國女皇冊封為女爵士，也獲得過英國奧斯卡獎、艾美獎等肯定。

(中時新聞網)