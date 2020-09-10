韓國現代集團(Rotem)率團參與波蘭的MSPO 2020國防工業展覽會，展示他們的K2PL主力戰車模型，以爭取波蘭的訂單，波蘭有大量的老舊蘇聯時代戰車需要汰換。
防衛部落格(Defense Blog)報導，現代集團表示，他們願意與波蘭政府合作，以共同生產的方式，生產800輛K2PL主力戰車，以取代蘇聯時代遺留的T-72戰車，與波蘭自製的PT-91戰車。
現代官員表示，K2PL的駕駛員位在車體前部的中間。這提供了更好的視野，並且更便於駕駛員進出，同時，安全性也比較高。
K2PL戰車為了更好地防禦火箭推進榴彈的，車體的後部裝有鐵絲籠式裝甲，並有主動保護系統(APS)來對抗反戰車飛彈（ATGM）。
韓國將K2戰車稱為黑豹式，不過外銷型改叫野狼式，改名的原因可能與波蘭陸軍當中，也有大量的德國豹2戰車(Leopard 2)有關，要是韓國不改名，就會發生重名的問題。
波蘭陸軍擁有的豹2 A4與A5 ，數量僅有247輛，而波蘭陸軍需要800輛新戰車。
現代集團在2016年，已爭取到波蘭的自走火砲訂單，成功銷售了120門K-9 自走砲，因此波蘭確實有可能繼續與現代集團合作。
(中時新聞網)
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