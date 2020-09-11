國發會前瞻2.0預算大縮水，有2300億元被大挪移，更有17項軌道預算被調整，對此，有不少基隆市民擔憂，原本說全額中央補助，會不會變成要地方自費，基隆市長林右昌指出，現在進行軌道預算的調整，將基隆輕軌從特別預算移至交通部的一般預算，並不會影響到輕軌本身的建設，立委蔡適應則表示，已規劃的部分並不會變，仍繼續進行綜合規劃。

交通部考量原定17項軌道建設要到2024年後才能完工，因此將預算額度從4241億元砍到剩1900億元，對此，蔡適應說，軌道建設項目規劃期程較長，因此分成兩部份處理，已核定的部分為預定2025年內完工，計畫按照施工年度編足預算，全力加速工程進度，另外，還在規劃階段的新興建設，則務實編列規劃費用，將2025年後的後續建設回歸年度公共建設預算支應，其中，由於軌道建設預算龐大、程序嚴謹，必須從可行性研究、環境影響評估等著眼，但已規劃的部分並不會變，仍繼續進行綜合規劃。

對此，交通處長李綱受訪指出，民眾憂心的部分為突然看到前瞻的8千8百億，其中原本有一半是軌道建設，但突然砍掉一半，會不會導致原本要蓋的輕軌被直接砍掉，而未來該怎麼交通，而蔡適應則表示，目前基隆前瞻軌道建設，正與北宜鐵路、汐止民生線等進行整合，不過在前瞻第三期特別預算，基隆輕軌捷運建設經費已編列1億2110萬元經費，會持續監督相關預算執行，確保建設到位並符合市民需求。

(中時 )