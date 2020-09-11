基隆一名沈姓男子和老婆假冒韓姓繼父之名，前往郵局提領數十萬遺產，由於基隆榮民處記載韓父是單身榮民，無遺產繼承人，遭榮民處查獲，因沈男和韓父沒有辦理收養關係，無權繼承，沈男遭警方依偽造文書、詐欺取財送辦。

據了解，沈男帶著韓父的存摺、印章前往郵局，冒用韓父名義填寫提款單，提領49萬1000千元，榮民處發現後立即通知沈男將現金歸還，雙方未達共識告上法院。

榮民處表示，依「台灣地區或大陸地區人民關係條例」規定，逝世單身榮民的遺產要由主管機關代為保管，期間會對外公告，若三年內無人繼承，相關動產、不動產會分別交由國庫及國有財產署，歸國家所有，但繼承人要領取時，也必須先由法院認證取得公證書，才能辦理繼承手續。

檢警調查時，沈男稱，韓父還在世時，有匯入100萬元至其帳戶，供韓父花用，但韓父過世後，自認為裡頭剩下的款項是自己所有，才前往郵局提領。近日基隆地院審理時，沈男夫婦均坦承犯行，態度良好，法官認為，兩人說詞均符合，犯罪情節輕微，予以緩起訴處分，並接受法治教育課程6小時。

對此，榮民處表示，當時要求沈男將錢歸還是依法行事，並沒有刻意為難，無奈於兩人沒有收養關係，更提醒民眾若有養子、女一定要辦理收養程序， 否則有些權益可能會受損。

(中時 )