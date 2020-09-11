犯下性侵的男同學爸爸今日在分局臉書專頁的道歉聲明。(PTT翻攝)

1名網友在「爆料公社」透露，南投1名女高中生在校長期遭同班男生威脅逼迫口交及性侵多次，時間竟然長達2年，甚至恐嚇女高中生「我爸是警察」，讓女高中乖乖屈服被拍裸照。女同學雖然鼓起勇氣報警處理，卻遭到警察自己人將案件壓下，今天下午分局長特別在警局臉書發表聲明，隨後不久此名男同學的爸爸，也代子在臉書發出道歉聲明。

涉案男同學的爸爸，今日在臉書PO文發表道歉聲明，他表示「養不教、父之過」，今天對於自己兒子犯下的過錯引起軒然大波，造成社會的不安，他自己在這裡表達十二分萬分的歉意。

他也透露自己長期因為工作的緣故，對於小孩的成長未能參與，導致親子關係疏離，對於他的偏差行為，未能即時發現給予導正，以致發生這樣的事情，我做為1個父親深感愧疚和自責，也深覺對不起被害人。

他還表示，之前沒即時出來說明是因為案件已在少年法庭審理中，法律的規定，我不能擅自對被害人的二度傷害，可現在看到這個案件所引起的社會紛擾，內心深感抱歉。

這名爸爸還說明，他絕無掩飾兒子所犯下的過錯，該負的法律責任，這位爸爸將一定會要自己的兒子承擔，對於被害人該有的道歉，自己也不會迴避。對於自己做錯事的兒子，他認為自己身為他的父親也不能，但也不會放棄他，爸爸也表明，未來也會持續多加陪伴他，還向社會大眾懇求給他們一次改過自新的機會。

才剛PO上道歉文於分局臉書不久，立刻遭到分局小編刪除，不過已經有熱心的網友將圖截下，並分享到網路社群，也力可引起正反兩方論戰。

(中時新聞網)