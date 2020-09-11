以下三個星座在異性眼裡特別有吸引力，不知不覺就會愛上他！

▍1.白羊座

白羊總是一副積極向上的面貌，看上去很歡脫凡事都無所謂，其實「小心機」也是很多的。比如看到朋友有難，白羊就會伸手幫忙；看到職場宮鬥，便會退出來自己找個清靜的地方開啟局外人模式；看到戀人不高興，白羊會使出渾身解數，來逗你開心。白羊的世界很簡單，他們喜歡沒心沒肺的笑，雖然有時候熱情的有些過火，但周圍還是會吸引來很多男男女女。他們仗義，所以很多人都很信任白羊。只要對方不背叛白羊、或者對白羊使壞，那麼大家就都是好朋友，可以一直一起走下去。

▍2.雙子座

雙子既活潑又古靈精怪，所以平時在大家面前也是精神最旺盛的一個。這種活力，就已經很吸引異性的注意了。雖然很多小哥哥、小姐姐都被雙子的這份可愛所吸引，但是雙子心裡很清楚，也很懂得分寸，所以他們會和異性保持著一段距離，不會隨便和某個人或者某幾個人曖昧不清。雙子還很聰明，知道什麼場合該說什麼話，面對自己喜歡的人，還能釋放出強烈的保護欲，給人一種看起來很騷，但是很踏實很可靠的感覺！

▍3.獅子座

獅子的存在感很強，感覺不好接觸，但其實是個容易心軟的小公主、小王子。刀子嘴豆腐心，表面拒絕著，然而還是會默默地把事情做好，這種反差萌也會吸引很多異性的目光。雖然獅子會幫他人做事，但是獅子的行動力本來就很強，想好的事情就會立刻去做，看事情也是以全局為重。因為獅子想要獲得大家的認可，所以身上背負的責任也很多。而這種充滿擔當的獅子，會讓異性產生小小的崇拜感，自然就會拜倒在獅子的「石榴裙」下啦！

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(中時新聞網)