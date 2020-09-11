【回憶殺】資深女星邱于庭曾是中視當家花旦，演過《大執法》、《大將軍與小鳳仙》、《包青天》等戲劇，古裝扮相優雅又從容，有「90年代古典美人」的稱號，即便淡出螢光幕多年，不少觀眾仍對她印象深刻。

邱于庭19歲被星探拉拔到演藝圈，首部電視劇是台視《游俠兒》，播出後並沒有因此走紅，她決定跳槽到中視，演出《鐵漢柔情》、《大執法》、《大將軍與小鳳仙》終於打開知名度，成為中視力捧的當家花旦。

不過，人紅是非多的邱于庭，1988年被爆料是黑道大哥的女人，因此重創形象、演藝事業陷入低潮，對此，她極力否認傳言，「如果說謊，歡迎他從那個世界（已經過世）現身和大家說清楚。」沉寂一段時間後，邱于庭被老東家中視再度力捧，欽點為《胭脂扣》的女主角，才漸漸洗刷當年的陰霾。

後來邱于庭被華視簽下，1993年參演《包青天》系列，一路從台灣紅到香港，事業版圖擴及海外，廣告代言和戲劇邀約源源不絕，但她不眷戀演藝圈，選在當紅之際結婚生子、息影，近幾年只有在2007年《愛》、2011年《父與子》露面，幾乎沒有太多的消息。

由於她與陳鴻是中視舊事，2018年兩人聚餐的照片曝光，邱于庭的現況才被人所知，雖然離開鎂光燈多年，她對於外型絲毫沒鬆懈，臉蛋或身材都無可挑剔，一對兒女也從美國名校畢業，她終於卸下重擔，過著愜意的日子。

《包青天》邱于庭昔被爆黑道女人 61歲現況曝光

(中時新聞網)