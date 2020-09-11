在追夢的路上，我們都一樣，

生活，從來不會虧欠每一個努力的人。

在步入人生的最初，

誰都會經歷一段黑暗中的踉蹌前行，

願本書可以成為你漆黑夜空中的一道光，

照亮你崎嶇艱辛的路！

這本書，

寫給每個懷抱理想卻猶豫的靈魂，

寫給所有在大城市打拚的年輕人。

告訴你，

即使在現實中浮沉，也要懷揣未來的藍圖，

就算生活遭受逆境，心中還是要住著一頭獅子。

讓這些真實的故事與溫暖的語錄，

為你點燃希望的燈火，照亮前行的路。

【精彩書摘】

如果生活也給你，或即將給你一個選擇的機會，

我願你選擇早一些嘗到生活的苦。

人生沒有白走的路，

每一步都算數

成年後，大多數人生活裡出現頻率最高的關鍵字之一就是：硬扛。

工作時遇到瓶頸期，諸多困難，諸多難堪，然而就算在心裡計劃了八百次的辭職，一想到還過得去的薪酬待遇，一想到每天下班回到家迎上來的妻兒，便也只剩暗自嘆氣了。

遠嫁他鄉的女孩，從此家鄉成了回不去的遠方，即使在婆家受了委屈，看著年幼的孩子、事業的起步，即使再大的委屈也只剩默默地忍受。即便恰巧母親打來電話問候，眼眶裡委屈的淚水不斷打轉，最終還是抱著電話對母親說一切都好，婆婆疼、老公愛、孩子懂事，沒有比這更幸福了。

成年人的選擇，是對是錯都得自己扛。

相戀了好幾年的姑娘，眼看著就要嫁給自己，對方父母卻一而再、再而三地提出要求，戀人夾在中間，心疼自己，卻又不好違背父母的意思，能怎麼辦呢？為了心愛的姑娘，也為了對得起這些年彼此的付出，再苛刻的要求也只能盡力想辦法滿足，相信只要自己的心足夠誠懇，終能感動丈母娘，抱得佳人歸。

每個人都會從孩子變成成人，或成他人伴侶，也會成他人父母。

從而在生活的磨礪裡學會擔當。

從前有父母，遇見再多再大的困難，他們的庇護和引導都是黑暗大海裡亮起的燈塔，總能指引著我們平安靠岸。然而，離開他們走向社會，一切便只能靠自己了。父母已老，肩膀已瘦弱，再不是小時可以庇護我們的威猛的樣子了。

所以，我們唯有自己扛起這生活。我想，每個人就是這麼過來的。

從此我們開始習慣了每天早起擠地鐵，習慣了在雨夜獨自撐傘回家，習慣了生病自己吃藥，習慣了故作堅強，也開始承認曾經的自命不凡只是年幼時的幻想。

漸漸地，生活幫我們看清了一個事實：或早或晚，生而為人，總會苦一陣，你可以選擇最先品嘗那些主旋律甜蜜美好的日子，盡可能把苦澀難耐留到後半生，也可以選擇早一些承受生活的磨難。

成人世界裡，沒有誰是特別容易的。

我們都只是普通人，只有一次次狠狠地磨礪自己，才能長出一身

堅硬的鎧甲。

◊

前段時間，一段視頻在網上迅速傳播。視頻中，一個西裝革履的年輕人坐在疾馳的地鐵上，抱著自己的公事包，一面大口啃著麵包，一面強忍著眼淚，沒有人知道他究竟為何而哭，但看到這一幕，很多人都評論，彷彿看到了自己。

是的，成人世界裡的殘酷大多相似。

而那一刻，無論有多難過，都要硬撐著填飽肚子，因為只要沒死，

就要繼續活。

日本動漫《銀魂》裡有一句臺詞這樣說：「等你們長大成人了就會明白，人生還有眼淚也沖刷不乾淨的巨大悲傷，還有難忘的痛苦讓你們即使想哭也不能流淚，所以真正堅強的人，都是愈想哭反而笑得愈大聲，懷揣著痛苦和悲傷，即使如此，也要帶上它們笑著前行。」

曾經，年紀小失戀了會茶不思飯不想，整夜哭泣難眠；現在，就算相戀幾年的愛人絕情離去，卻也要流著淚去廚房給自己下一碗麵，再加兩顆荷包蛋。因為，我們已經開始懂得，成人的世界只有好好愛自己，才可在不遠的將來收獲更好、更長久的愛。

以前，玻璃心，聽不得一句否定和批評的話語，稍受委屈，就懷疑自己、懷疑人生，覺得世界一片灰暗，人生沒有希望；現在，鋼鐵心，就算對方惡毒妄下評論，出口不遜，也選擇微笑著面對，因為在內心深處，知道自己是怎麼樣的人，也知道生活是自己的，不是活給任何人看的，所以，不會逞一時口舌之快，惹彼此更不愉快。

過去，在工作中遇到挫折，第一反應就是憤恨抱怨，憑什麼這種事都落在我頭上，甚至悲觀地認為社會的本質就是不公平；現在，即便是受了天大的委屈，也會先想原因，為什麼和自己同一批進入公司的人能得到提拔，自己的工作業績卻不見任何起色？為什麼自己總是被分配去做雜活、累活，而別人卻可以接觸到項目核心？

這個世界，本就沒有公不公平之說，戰勝生活的永遠都是最強者。

能真正體悟到這些，大都是源於早早嘗盡人生的苦澀的人。

沒有人想要吃苦，苦難本身也並沒有什麼意義，可生活就是這樣，它從不照本宣科地傳授給你人生的道理，你要得到最寶貴的生存寶典，必須拿實踐來換取，誰都無法替代你。

◊

年少時，怕遇磨難，怕吃苦，恨不得自己的世界每天都被美好甜蜜所包圍，但生活沒有給我太多的選擇，它在我面前鋪展開一條生死未卜、大霧瀰漫又坎坷波折的小徑。背負著不多的行囊，我踏上這條小徑，從此風雨兼程，浮沉不悔。

如今，若問我如果生活再給我一次重來的機會，我是否還會選擇這條路？

我能聽見，自己心中肯定的回答。

這些年，我已漸漸認清了生活的真相，堅信美好溫暖的事情從來不會輕易發生，苦過之後才會珍惜獲得的甜。

如果生活也給你，或即將給你一個選擇的機會，我願你選擇早一些嘗到生活的苦。

在人生畫卷鋪展開來的最初筆觸裡，去體悟人生中刻骨銘心的苦與痛，用最濃重的色彩去渲染年輕稚嫩的生命，然後在接下來的人生裡，你就能享受那些用苦痛換來的豐碩果實，享受快馬加鞭的快意人生，享受那雲淡風輕的朗朗晴空。

所以，不要因為未登上頂點就停步不前，也不要因為膽怯就逃避過往。

無論生活給我們怎樣的暴擊，只要我們堅定地走好腳下的路，總有一天時間會給出個說法：人生沒有白走的路，每一步都算數。

(本文摘自《我走了很遠的路，才來到你的面前》/四塊玉文創出版)

【作者簡介】

小馬哥

本名馬宗武，曾經的汽車修理工，如今的央廣著名主持人。

他主持的《品味書香》是中國廣受歡迎的廣播讀書節目。《千里共良宵》節目，溫暖和鼓勵了千萬顆迷茫的心靈。被中宣部聘為「中國好書」媒體專家代表，央視「閱讀中國」閱讀大使，北京國際圖書節形象大使，中央台十佳節目主持人。

出版作品《折騰吧，小青年》（與人合著），每年主持讀書及頒獎活動數百場。

《我走了很遠的路，才來到你的面前》/四塊玉文創出版

(中時新聞網)