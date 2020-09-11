娛樂8點半》港星李若彤主演《神鵰俠侶》走紅，仙氣、美貌出眾的她還被封為「最美小龍女」，其實空姐出身的李若彤，當年被星探挖掘、她在電影《浪漫殺手自由人》客串王祖賢的同學而踏入演藝圈，不過李若彤始終沒正面透露實際年紀，而隨著李若彤日前吐實她已54歲，並也罕見提到自己的婚姻觀。

李若彤其實是一名國泰航空公司的空服員，擁有出眾美貌與氣質的她，被星探挖掘入行，李若彤便開始拍廣告，並在電影《浪漫殺手自由人》客串王祖賢的同學而踏入演藝界，接著在電影《妖獸都市》嶄露頭角，不過當時的李若彤拍戲時仍繼續當空服員，直到有一次她生重病，李若彤才遞上辭職書，專心當演員。

李若彤1993年和導演杜琪峯合作，在電影《火燒紅蓮寺》、《飛虎雄心》、《一個平凡的星期天》、《青春火花》等，都飾演要角且有精湛演出，不過讓李若彤人氣爆發的是，1995年在電視劇《神鵰俠侶》飾演小龍女，還獲得原著作者金庸大讚，李若彤就是他心目中小龍女，也因此有了「最美小龍女」的稱號。

不過李若彤在事業當紅之際，與商人郭應泉相戀，並為對方放棄演藝事業，一度淡出演藝圈，小倆口戀情談了10年，最後仍沒辦法開花結果，男方在2008年提出分手；當時，李若彤還面臨父親離世，讓她大受打擊、罹患抑鬱症，所幸在媽媽的悉心照顧下，漸漸走出陰霾，並在2013年受曾志偉的鼓勵，才終於復出演藝圈。

李若彤上月才公布真實年紀，透露她今年過54歲生日。（圖／取材自李若彤微博）

李若彤復出後，在電視劇、綜藝、電影都有亮眼表現，李若彤的熟女風采依舊有魅力，不過始終沒正面透露她的真實年紀，直到上月才吐實年齡面紗，透露自己今年迎接54歲生日，李若彤感性寫下：「或許，在一些人的眼中，這個年紀，早已不是一個女人、更不是一個女演員的黃金時期了」，也有人會質疑，她都這個年紀了，怎麼還不結婚。

對此，李若彤發文提到，無論何時都應該勇於嘗試「總有我未曾嘗試過的，總有我不曾瞭解過的新鮮事物出現，我們總要保持好奇地活著。」至於婚姻觀，李若彤則指出：「我始終覺得理想的婚姻，是在對的時間遇到對的人，而不是將就」，李若彤發文獲得網一片好評。

(中時新聞網)