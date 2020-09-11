來自英國的性感辣模黛米蘿絲（Demi Rose），年僅25歲便憑著甜美的外表、火辣的身材及傲人的雙峰，在網路上狂吸1444萬人追蹤，2014年還曾獲選為「英國最具潛力的女孩」。近日前往小島度假的她，在個人社群平台上曬出一系列性感辣照，其中一張竟「全裸」入鏡，令粉絲們再度忍不住暴動。

曾自詡為「世界最性感DJ」的黛米蘿絲雖身高只有157cm，但她靠著運動及嚴格控制飲食來保持「葫蘆型」的魔鬼身型，在網路上逐漸累積人氣，加上曾與饒舌歌手泰加（Tyga）的一段情更讓她人氣暴漲，甚至多次遭到網友拿來跟泰加的前女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）拿來做比較；對此，黛米絲毫不以為意，始終以高EQ反擊並持續PO出辣照展現出霸氣。

在 Instagram 查看這則貼文 Demi 🌹（@demirose）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 24 日 下午 12:59 張貼

近日與好友一同前往小島度假的她，不久前才在限時動態中曬出「隱藏版辣照」引發網友熱烈討論，沒多久竟直接脫掉上衣，令粉絲們看傻了眼。

只見照片中的她僅用一條白色毛巾遮住32E豪乳，下一張更直接PO出全裸泡澡的短片，短短幾小時便吸引超過54.7萬人觀看，成功引發話題。

在 Instagram 查看這則貼文 Demi 🌹（@demirose）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 下午 2:51 張貼

(中時新聞網)