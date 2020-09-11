才剛接任籃網總教練的傳奇控衛納許，面對外界批評他竟然毫無執教經驗，就可直升NBA教頭，是因為他的白人身分，納許坦承，「講句真心話，我真的插隊了！我確實享受了白人特權，社會是由很多層面組成，我沒說這是種因素！」

在當前美國瀰漫黑人平權浪潮之際，納許坦承擁有白人特權，也算相當勇敢，「作為白人，我們必須清楚我們擁有某些特權，因為我們膚色享受一些福利，在發現真正平等與社會正義的路上，我們還有很長的路要走，我希望可以參與其中。」

不過擁有18年打球經歷的納許，仍對自己擔任總教練深具信心，「我認為可以領到球隊快要20年時間，是種獨一無二的經驗，所以我一方面還要繼續學習一些東西，理解更多教練層面的技術環節，但另一方面，我從未遠離過這個行業。」

「我確實不像很多人擁有當過助教的磨練，卻之前也有先例，就是那些職業生涯表現出色，且當過球隊領袖的球員直接當上總教練就獲成功，」納許說，「現在我跟勇士總教練科爾一樣獲得這種獨一無二的機會，我相信我可以取得成功。」

(中時 )