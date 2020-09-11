在湖人對上火箭西區準決賽G3突然宣布「個人因素」缺陣的火箭前鋒豪斯，如今G4也提前宣告無法上場，儘管先前謠傳他搞內訌而被球隊停賽，如今真正原因終於曝光，原來是豪斯疑似偷讓女性新冠檢測人員進入他的飯店房間，更被聯盟抓包！

《ESPN》權威記者沃洛納斯基爆料，聯盟正在調查豪斯是否違反奧蘭多園區防疫規定，甚至考慮讓他接受10天隔離處分，《Yahoo Sports》記者海恩斯也報導，豪斯涉嫌讓女性檢測人員進入飯店房間，豪斯至今否認所有指控，且續留園區。

先前一度謠傳是豪斯跟火箭總教練丹托尼、韋斯布魯克等人爆發口角衝突，導致火箭內部決定處罰豪斯停賽，但在G3賽後，韋斯布魯克清楚表達希望豪斯趕緊歸隊心情，畢竟少了季後賽場均11.4分、5.8籃板的豪斯，火箭陣容輪替大亂。

如今隨著豪斯可能將因違反防疫規定遭到隔離10天，假如成真的話，目前在西區準決賽1勝2敗落後的火箭，等於西區準決賽少了豪斯助陣，且最快等到西區冠軍賽他才可能歸隊，加上柯文頓臉部撞傷，看來火箭今年季後賽之路越來越難走了！

(中時 )