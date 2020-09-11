面對美國新禁令封殺，華為下周二（15日）起陷入晶片斷供危機！華為創辦人任正非繼日前說「美國的一些政治家希望我們死」後，上周又引用美軍馬丁·鄧普西上將的話，給員工打氣，提及華為處在一個特別困難的時期，「要讓打勝仗的思想成為一種信仰；沒有退路就是勝利之路」。

華為員工交流網站「心聲社區」近日刊出任正非上月底對員工最新談話，當前華為處在一個比較困難的歷史時期，可能會遇到想像不到的困難，但這也是一個最大的機會時期。他提到，華為的戰略定位是一間商業公司，期望商業上能成功，沒有其他戰略定位。如果做其他方面，沒有能力就不可能成功。所以華為要收縮在一個合理的能力面上，在這個面上爭取能成功。

他指出，華為處在一個特別困難的時期，特別優秀的人才正在成長。華為的研發系統有9萬多人，如果能像西方公司一樣得到優質資源，就不需要這麼多人，或作出更優秀成績，還能創造出更高價值，但這個磨難會讓更多英雄產生。

任正非說，美國一個文件下來，華為幾千個電路板要改板，更換零部件，算法也不一樣；剛改完，又要改到另外幾千塊板去；然後打擊變換了，又要改到另一種形式，幾千塊板的反複迭代，有多少英雄豪傑。研發之所以沒有結構性改革，就是給他們寬鬆環境，讓他們適應，認為這支隊伍在困難中變得更有水平、堅強。

任正非又引用美軍馬丁·鄧普西上將的話，稱「要讓打勝仗的思想成為一種信仰；沒有退路就是勝利之路」，並強調向美國學習的精神，並沒有因為美國打擊華為而改變。

受到美國禁令打壓，華為9月15日後將無法製造麒麟晶片，今年秋天上市Mate 40將搭載的麒麟 9000，可能是華為絕版的高階晶片。

IT之家引述資深通訊產業分析師黃海峰的看法指出，華為最後一代高階晶片「麒麟9000」，目前備貨量約在1000萬片左右，意味著1000萬台華為Mate40手機可用這款晶片，因此在禁令生效後，大約還可撐半年左右。

(中時新聞網)