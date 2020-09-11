一位男網友在網上詢問，表示女友和2位朋友，共一男二女去宜蘭旅遊，因為其中男性友人是同性戀，所以3人直接一起睡一間房。不過，女友跟他說3人還要一起泡溫泉裸湯，「因為是gay所以沒差」。但原PO內心還是很在意，想徵求大家意見。網卻揭露殘酷真相，其實同性戀也無法接受和異性泡溫泉，認為原PO「綠綠的」。

原PO在「Dcard」上表示，女友和一個女生朋友及一位GAY的男生朋友到宜蘭2天1夜，三人也睡同一間房過夜。由於沒有單獨，也不好意思多說什麼。不過女友卻告訴他，3人將一起去泡裸湯。原PO強調「可是有那個男生耶」，但女友卻覺得因為對方是同性戀所以沒差。這讓原PO無奈說道，「對方有的器官跟我一樣耶！是我太小心眼，太傳統嗎⋯？」

貼文一出，馬上引起熱議，大部分的網友都認為，就算是男性閨蜜，也無法接受彼此坦誠相見，表示「不行啦，只要是異性都不能一起泡吧⋯⋯」、「同房應該還行，一起泡裸湯有點誇張，前提是對方是純Gay」、「不不不不....基本的還是要保持好嗎，你要好好跟你女友說一下」。

到底gay和女生能不能一起泡澡，大家討論不斷，也釣出男同性戀者現身說法表示「我能接受跟女生睡同一間，但我不能接受一起泡裸湯，非常奇怪！我也不想看到女生的身體，海鮮可怕」、「身為gay的我是不太願意跟女生泡裸湯拉，看到會不舒服」、「別傻了，gay超討厭看到女生裸體，還泡澡咧」。就算要泡，當然也是要跟男生泡。

網友表示，現在其實「假同性戀」例子很多，別傻傻的相信對方真的是純gay，「不然你找女同去泡湯看你女友什麼反應」。網友表示「那如果我說我性別認同是毛巾，你會讓我幫你女友擦身體嗎？綠到發光還不自知」、「我前女友也跟gay過夜過，她跟我說只是把 gay陰莖當成自慰棒插入而已，沒有感情的，叫我不要想太多」、「搞不好都直接3P了，就你還在執著泡湯」、「說gay只是煙霧彈，男女通吃王八蛋」。

(中時新聞網)