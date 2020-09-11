影音取自YouTube/B.C. & Lowy

麥當勞的薯條跟漢堡到底可以放多久，一直是人們熱烈討論的話題，一名美國阿嬤日前在抖音(TikTok)放上片段，「開箱」了1996年的麥當勞漢堡、薯條，拿出來後發現不僅沒有腐爛，就連發霉都沒有，引發熱議，逼得麥當勞也出面回應。

抖音用戶「aly.sherb」在上月27日上傳了一段開箱塵封24年的麥當勞漢堡、薯條影片，透過《B.C. & Lowy》翻譯的影片可以看到，老婦人打開包裝的白色外盒後，麥當勞紙袋上面還印著1996年的賽車廣告。

接著老婦人拿出薯條，雖然變得乾癟，但完全沒有腐爛，讓她忍不住形容「好像一個月前才釣到車底下的薯條」。老婦人接著拿出漢堡，漢堡的麵包與肉片不僅沒腐爛、發霉，甚至連裂痕都沒有。

「開箱」結果連老婦人自己似乎都看傻，直說「不知道吃了會怎樣」。事後美國麥當勞官方也緊急做出回應，表示腐化需要濕氣，若濕氣不足，細菌、黴菌就無法生長，食物也不會腐化，推測是影片主人住家環境過於乾燥才會如此，強調自己的漢堡不含任何防腐劑與添加物。

(中時新聞網)