儘管隨著聯盟龍頭公鹿成為本季分區準決賽最先淘汰球隊，「字母哥」阿提托康波成為不少球隊爭相招攬對象，不過《The Athletic》權威記者查拉尼亞11日撰文報導，公鹿打算在休季期間，儘快替字母哥提供為期5年的超級頂薪合約。

根據查拉尼亞報導，假如新球季的薪資上限維持在1.15億美元，阿提托康波這份超級頂薪合約預計將是5年2.334億美元(折合台幣68億元)，如果薪資上限調降到1.09億美元，這份超級頂薪合約將變5年2.217億美元(折合台幣65億)。

公鹿如此急著跟阿提托康波提出超級頂薪合約的主因，在於他的4年1億美元合約將於明年夏天到期，卻在目前就已吸引包含勇士、熱火、快艇、獨行俠等隊積極招募，不過以目前情勢看來，字母哥續留公鹿的機率仍比跳槽他隊高了一些。

相較於阿提托康波，查拉尼亞認為最有可能被公鹿擺上交易檯面的球員，還是今年季後賽表現平平的布雷索，他跟公鹿還剩2年3500萬美元合約，不過查拉尼亞相信公鹿總教練布登豪瑟目前帥位暫保安全，就算公鹿早已遭到淘汰出局！

(中時 )