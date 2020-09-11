大陸解放軍在台灣西南方海空域進行海空演訓，美軍航艦也多次穿越台灣海峽。台海戰雲密布，外界擔心兩岸真的會開打嗎？資深媒體人韋安斷言，台灣扮演高科技生產基地的關鍵角色，中美不會在台海開戰，兩岸也不會開戰。
韋安在《NOWnews》名家論壇撰文指出，共機跨越海峽中線及沿海地區軍事演習已常態化。美軍航艦在不到1年裡，穿越台灣海峽近10次，台海已成為受國際矚目的戰爭高風險區域，但兩岸真的會開打嗎？
韋安認為，半導體經濟鏈中，美國負責技術研發、台灣負責代工生產、中國大陸組裝，向國際市場銷售。台灣扮演著高科技生產基地的關鍵角色，因此中國大陸向台灣開第一槍時，也等於向美國的利益直接「宣戰」。
韋安指出，中美不會在台海開戰，兩岸也不會開戰。因全球半導體年產值超過5千億美元，如果兩岸開戰，台灣晶圓代工勢必停工，美國數千億美元半導體產值將化為烏有，大陸的公司也會買不到核心零件而停擺，數兆人民幣生產值也會消失。因此台灣和平不在於「奢侈品」武器，而在於高科技產業鏈的關鍵角色。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。