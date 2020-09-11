國防部10日召開臨時記者會指出，大陸解放軍20多架軍機、7艘軍艦，頻繁騷擾台灣西南海空域，也讓台海情勢再度受到關注。軍事專家梅復興受訪指出，大陸的軍力正急起直追美軍，但美軍的接戰準則中有一套「預先授權(pre-authorization)機制」，就解放軍而言，可能在指揮系統上就會比美軍還缺乏彈性。

美國防部公布2020年中國軍力報告指出，解放軍正急起直追美軍，且在造船、陸基中長程飛彈和防空系統上，已經超前美國，更擁有全世界規模最大的海軍。報告也評估在未來5年內，解放軍能威脅美國的陸基洲際彈道飛彈（ICBM），可望自100增加到大約200枚，顯示將核武力進行現代化，是北京更廣泛努力的一部份。雖然仍遠低於美國7000枚以上的規模，但也能得知，解放軍的軍事實力已經不是從前了。

報告內容也直指，解放軍攻台將有4種手段，將以「海空封鎖」、「有限度軍事行動」、「飛彈攻擊空軍基地、雷達站」，「入侵台灣，突破或繞開海岸防禦，進行緊密結合後勤、空中及海上支援的聯合島嶼登陸行動，在台灣西岸南或北部建灘頭堡」。

對此，台海安全研析中心主任、軍情專家梅復興近日接受《美國之音》專訪，他表示，相較於美國，中國大陸在軍事發展上，可以說亦步亦趨地學習美國、甚至在武器配備、人員編組、電腦系統資料鍊等面向，幾乎大致仿自美國，但因為兩國的政治文化不同，執行成效也有各異(全軍編制從七大軍區改為五大戰區)。

梅復興也在訪談中舉例，美國的接戰準則(rule of engagement)中，有一套預先授權(pre-authorization)機制，是讓地方指揮官針對戰況能自行做出重大戰術決策的機制。他推測，解放軍可能也設置有這樣的預先授權機制，但以中國大陸軍事文化，他很難想像，解放軍的指揮層會真的允許局部指揮官，作出影響全局的戰術決定，因此，他推測，光是指揮系統方面，共軍就比美軍少了許多彈性。

(中時新聞網)