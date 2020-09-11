出社會後，大部分的人賺錢、存錢，夢想之一就是買一間屬於自己的房子！但是，往往因為買賣經驗不足，或是被黑心仲介操弄成交價，而成為「高買低賣」求助無門的冤大頭。這一集「旗開得勝」特別邀請到財經專家十方、永慶房屋發言人謝志傑，為大家說明實價登錄怎麼看，並破解黑心仲介慣用手法及購屋疑慮，讓民眾可以用合理價格買賣房屋，幸福成家。

對於首購族來說，若是平時對房地產沒有研究，買房就是個陌生領域，對於最關鍵－房價，真的可以參考內政部的實價登錄嗎？有哪些眉角要注意？還有，房仲品牌那麼多，怎麼挑選才能買得安心？

內政部2012年推行的「房屋交易買賣實價登錄」，意指透過公開實際房屋的成交價，讓民眾在買賣房屋時，有一個參考價格當依據，可以加快決策速度，也讓黑心仲介沒有操作價格的空間。

台灣房仲業目前只有永慶房屋提供揭露到門牌的成交行情，又稱「實價登錄3.0」。

現行實價登錄是以1-30號為一個區間公布成交行情，無法看出真實成交價，反讓黑心仲介有操作的空間。

不過，謝志傑表示，現行「實價登錄」仍然有美中不足的地方，就是資料沒有落實透明化！目前公布的「實價登錄」成交價，以1-30號為一個區域公開，但，實況是，隔一條街的房價，其實就差很多，因為建商不同、樓層不同、座向不同、離捷運站遠近，都會造成價差！如果，每1號是一棟大樓，那30號就是30棟大樓，大幅降低「實價登錄」的參考價值。

財經專家十方也表示，「實價登錄3.0」解決了買方一個很大的壓力來源，就是「價格的錨定效應」，因為剛到一個陌生區域，一般大眾傾向以第一印象的房屋價格，作為錨定價格，所以最擔心的就是，錨定價格不透明、不正確。

雖然「實價登錄3.0」是買賣屋雙方參考房價的一個安心基準，但是並不是所有台灣房仲業者都有實行！這也引發楷哥的疑問：「為何其他仲介不加入，一起把成交行情揭露到門牌？」

對此，謝志傑補充2大原因。第一，房仲業者必須要有足夠的成交資料，成交數據才足以參考！第二，現在市場上，還是存在著短期內頻繁買賣的投機客，甚至有跟他們合作的黑心仲介，而這些短期買賣，在現行「實價登錄」上是看不到的！若是這些房仲也提供揭露到門牌的成交行情，未來，就不好在價格上繼續欺瞞消費者。因為永慶房屋不跟投機客合作，所以完全不擔心全面公開。

財經專家十方也對「實價登錄3.0」讚譽有加，推崇它讓房價更透明，保障了買方權益。

楷哥認為，若所有房仲業者都將成交行情揭露到門牌，將有助於市場健全發展。

在後半段的節目，兩位專家更進一步跟大家分享黑心仲介常見的6大手法：「行情資訊被隱藏 選擇性揭露」、「車位 房屋坪數灌一起 降低每坪單價」、「浮報裝潢費 誘使買方出價」以及「虛構成交價做假合約」等問題，更加凸顯買賣房前必看「揭露到門牌的成交行情」的重要性。

最後，永慶房屋繼去年8月領先政策和同業推出「實價登錄3.0－將成交行情揭露至門牌」外，今年8月更進一步推出「兩大保證」！針對買方，如果永慶房屋沒有提供上一手屋主的成交價讓買方參考，結果買方買貴了，永慶房屋最高將補貼300萬元。而針對賣方，若永慶房屋經紀人沒有提供完整成交行情作為參考，而使賣方賣便宜了，永慶房屋將退還所有服務費。這是永慶房屋進一步對消費者的服務承諾。

(中時新聞網)