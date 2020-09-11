陽台規畫曲線造型，外觀令人驚艷，還能讓住戶享有陽台的花園綠意與陽光。（盧金足攝）

旱溪自行車道結合親水環境，不只能騎出健康活力，沿路還能享受溪水流動的美景。（精銳提供／盧金足台中傳真）

居住空間將注入人文美學的藝文展覽空間等，未來將與藝術銀行合作，住家質感像住在美術館。（盧金足攝）

家有宜居建築的陽台，有如增加一處被花與綠意包圍的大自然空間。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

自行車成為民眾熱門的休閒運動，自行車道如能結合親水環境，不只能騎出健康活力，還能沿路享受溪水的美景，台中市府打造旱溪自行車道吸引很多車友，更成為民眾打卡熱點

，成為宜居城市的新亮點。

台中市府為讓旱溪河岸及橋梁景觀更加美麗，打造旱溪休閒廊道，旱溪流經多個行政區，建設局推動美化工程，改善人車雙道，交通局還進一步將松竹平台原木板鋪面改為更耐用的混凝土鋪面，提升自行車騎乘品質，同步節省後續維護費用，市府也進行景觀平台與河岸美化，配合造景燈光，營造更舒適的親水環境

坐擁旱溪自行車道的環境，市府特別設計單車形狀的號誌

，及有如戶外藝術的標誌，旱溪沿線景觀樹阿勃勒與大花紫薇花期盛開時，賞花美景令人陶醉，獲民眾居住選擇青睞。

精銳建設推出宜居建築系列第二案「精銳臻未來」，地點位在市區內擁有水岸風景的單元十二，首創曲線宜居陽台與水岸環境地貌相結合，最大的特色是陽台曲線造型，建築師特別融合地貌，將這種概念融合到建築物。

精銳建設建設事業處經理朱自仁指出，台中市府推動宜居建築，「精銳臻未來」特別針對陽台規畫曲線造型，外觀令人驚艷，還能讓住戶享有陽台的花園綠意與陽光，卻能保有棟距與隱私，考慮宜居建築的綠化效果，從住戶生活中超前部署，曲線陽台即能讓住戶在陽台上活動久留，且不至於被窺探。

「每個個案都要重新量身訂做」，朱自仁強調，建築作品本身就會說故事，經營品牌的用心，獲客戶強烈迴響，一塊土地就像一塊布料，如何裁剪成一件華裳，經過團隊不斷的討論，不斷市場調查，賦予建物不同的特色，「高顏值」的建築外觀甫推出即賣破七成。

「精銳Garden One」基地面積達兩千坪，擁有足夠條件塑造出水平加垂直七百廿度的立體綠化，單元十二的「精銳臻未來」位在百米棟距的旱溪水岸第一排，無敵開闊視野，環境具悠閒寧靜氛圍。

「精銳臻未來」的曲線陽台造型有如水波流動的線條，與周邊的河岸景觀內外呼應，曲線陽台可以植栽造景，放置休閒戶外家具，被花草包圍的自然空間，有如家裡的第二個露天客廳。

室內公設全面導入豪宅式規劃，如多功能教室、建置成本技術較高的TRX懸吊空中瑜珈訓練、社交場域茶屋，及為空間注入人文美學的藝文展覽空間等，未來將與藝術銀行合作

，由建商贊助社區藝術展演作品，住家質感像住在美術館。

朱自仁強調，公共空間是住戶利用率高，特別設計公設的獨特性，走出市場差異化，展現產品價值與建商的誠意，最重要的是讓客戶省略議價過程更取得消費者的信任。

包括在地客戶、鄰近行政區與科技業的客戶，屬意市府為旱溪自行車道完成人本空間建置，提供舒適安全的行走環境及休憩空間，河岸周邊綠美化，精銳建築美學為宜居城市加分。

(中時 )