針對川普自曝刻意淡化新冠肺炎疫情，白宮新聞秘書麥肯阿尼被記者窮追猛打時強調川普「從未」淡化疫情。

美國總統川普在傳奇記者伍華德的新書中證實，自己早在疫情之初就曉得新冠病毒「相當致命」，不過同一時間他卻不斷公開淡化疫情嚴重性，甚至在書中大方坦言就是要淡化疫情，白宮新聞秘書麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）為他辯護，稱川普「從未淡化疫情」，記者會直播到一半就被CNN主播切掉，痛批她謊話連篇。

川普在調查記者伍德華（Bob Woodward）即將出版的新書中證實，他早在疫情延燒美國之前，就知道新冠病毒「非常危險」、「會藉由空氣傳播」、「具有高度傳染性」、甚至「比流感更致命」，他更直言就是要「淡化疫情」。川普後續在記者會上也坦言，為了不激起民眾恐慌，他「或許」在早期淡化疫情。

針對川普明知道病毒非常致命，過去幾個月來卻不斷對民眾宣稱「病毒會消失」、「很大部分受到控制」，美國記者窮追猛打，美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，白宮新聞秘書麥肯阿尼9日在記者會上忙著為老闆辯護，一名記者詢問，「總統怎麼能在淡化疫情的情況下，還能不用對將近20萬死於新冠病毒的人負責？」麥肯阿尼回應，「總統從未淡化疫情」，「總統傳達了冷靜，當民主黨人推動彈劾騙局時，總統很認真地應對疫情。」

該名記者隨後進一步追問川普是否對於疫情之初的作法感到後悔？麥肯阿尼只是不斷重申川普「非常嚴肅看待疫情」，而且展現鎮定，「他一直以來都非常認真看待。」

美國有線電視新聞網（CNN）當天也直播白宮記者會，不過當輪到下一名記者提問時，CNN主播凱拉（Brianna Keilar）應聲切掉直播畫面、切回棚內，凱拉對著電視機前面觀眾說，「好的，白宮新聞秘書剛才在說謊，她說總統從沒淡化過疫情」，她停頓幾秒後接著說，「以下是總統當時怎麼說的」，畫面開始回放美國疫情爆發之初川普的公開言論。

"That was the @PressSec at the White House lying" pic.twitter.com/hMXaJX9b3B — Peter Wade (@brooklynmutt) September 9, 2020

第一則2月26日白宮疫情記者會的畫面中，川普表示，「當你有15人（指確診病例），這15人幾天內就會下降為0。」

第二則2月27日畫面中，川普說新冠病毒「總有一天會消失」，「就像奇蹟，它會消失。在變好之前情況可能變得更糟，也許會消失。」

第三則3月30日畫面中，川普呼籲民眾保持冷靜，「它會消失，你知道的，它會消失，它會消失而我們會迎來大勝利。」

畫面回放完後，凱拉再對觀眾重申：「麥肯阿尼對川普如何描述新冠病毒說謊。」

(中時新聞網)