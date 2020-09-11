外交部長吳釗燮表示，政府放寬對美牛美豬進口限制，掃除貿易壁壘，現在正是雙方洽簽雙邊貿易協定的絕佳時機。台美將啟動的高層經濟與商業對話也有助於鞏固雙邊經貿聯繫。

吳釗燮今天出席「亞特蘭大國際關係協會」（ACIR）視訊會議時指出，2019年美台雙邊貿易總額超過800億美元，日前台積電也宣布將投資120億美元在美國亞利桑那州設廠，顯見台美經貿互動密切。

吳釗燮指出，為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行帶來的經濟挑戰，台灣政府推出一系列振興措施，使商業重回正軌，並確保台灣產業跟上全球供應鏈的變動。台灣政府也執行充滿活力的經濟改革，發展台灣為亞洲高端製造業與研發樞紐，成為印太地區金融與資產管理中心。

他表示，台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）的條件已經成熟。台灣政府宣布放寬對美國豬牛的進口管制，展現台灣最真誠的承諾，台灣衷心期望這項放寬措施能為包括BTA在內的台美實質性對話與更緊密貿易關係鋪平道路。

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）日前在華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）上宣布，美方將啟動與台灣的「經濟暨商業對話」（Economic and Commercial Dialogue）。美國在台協會（AIT）隨後說明指出，美方將由美國國務院主管經濟成長、能源暨環境次卿克拉奇（Keith Krach）主談。

對於台美高層對話，吳釗燮表示期待，認為這將鞏固台美間的互利經濟聯繫。他說，現在正是加強台美經濟夥伴關係的絕佳時機，像是BTA的啟動就是很好的起點。台灣期望美國成為台灣最強大的戰略夥伴，台灣也將是美國堅定不移的合作夥伴與友邦，為台美與印太繁榮作出貢獻。

在被問及對香港現況的看法時，吳釗燮表示，香港正在發生的事是真正的悲劇，但這並非單一事件。中國一直如此對待西藏與新疆，近來還延伸到蒙古，禁止蒙古學童學習自己的語言，中國政府正在發動反人類的意識形態戰爭。

吳釗燮指出，台灣正處於中國意識形態與世界其他地區交戰的前線。中國一直試圖滲透台灣社會、擴大在台灣的影響力，或是對台灣進行軍事恫嚇。所幸台灣在面對這些情況時獲得美國的堅定支持，他也期待美國能持續支持台灣，讓台灣不致落入中共手中。

(中時新聞網)