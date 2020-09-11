總統府發言人丁允恭遭踢爆渣男行徑，不僅曾劈腿4女，把辦公室當炮房，還怕影響自己仕途，逼女方多次墮胎，分手後更試圖用親密照摧毀女方新戀情，然而對此事民進黨婦女部與多位女權立委卻始終保持沉默，引起網友不滿。被點名的范雲在昨天(10日)接受訪問，晚間也在臉書PO出800多字回應，卻遭質疑輕輕帶過，賴品妤在文章底下留言「性教育真的非常重要」更是被炮翻。

身為「女權鬥士」的民進黨不分區立委范雲昨天晚間在臉書PO長文回應，表示當事女性若需要協助，可去找她，她可以轉介給專業團體幫忙。范雲強調，沒在第一時間回應，是因為不論黨派，自己從不公開評論個人感情，就連國民黨劈腿或民眾黨保母事件都一樣。

范雲表示，對於網友要求她評論感到不解，她不打算成為性騷擾糾察大隊，但很樂於協助受害者。范雲說，既然這麼多人關心性平，那她更期待大家關心女性政治人物被厭女文化攻擊，校教育被反同攻擊等議題。

貼文PO出後，許多支持者留言為范雲加油打氣，但也有不少網友湧入諷刺范雲：「根本雙標」、「女權遇到民進黨就轉彎囉」、「笑死，不敢罵學長，還硬扯國民黨跟民眾黨下水」、「全部輕輕帶過」、「連要求丁允恭退黨都說不出來」、「怎麼都不提逼墮胎跟長官吃案啊」、「自助餐真好吃」。

而賴品妤底下的留言「性教育真的非常重要」也遭網友砲轟「總統府發言人代表國家，委員們這麼草率帶過啊」、「這件事推論到性教育很重要是怎麼來的」、「還敢提性教育，先教好你們自家發言人再說」、「要把風向帶到女生該安全避孕上嗎」、「教民進黨發言人不要當渣男的確很重要」、「執政5年了，貴黨同志一直發生類似的事情，貴黨性教育似乎很有問題」、「為了權力跟官位犧牲3個小生命，就這樣被帶過了」、「分手後還騷擾女方，跟性教育有啥關聯」、「說得好，委員自己也要記得吃事前藥啊」。

(中時新聞網)