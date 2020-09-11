印度對外透露大陸已在兩國邊境部署了大量的部隊與武器，但印度與大陸都沒說的，是印度在邊境也集結了數量更多的部隊。雙方開戰的意志顯然落差很大，印方想趁大陸之危佔點便宜，但在大陸則是一場領土與國家威望之爭。若以實力而論，軍事力量較弱的印度正面臨嚴重疫情衝擊，大陸反而是處於疫情後的經濟復蘇。未來是否開戰，中方掌握較多的主動權，但真正的大局還是美中關係，美中關係只要趨緩，印度就會知難而退，若美中仍緊張，大陸可能會再次教訓印度。

大陸對印度從半世紀前打了一仗之後，就從沒把印度人當作真正的對手。一方面是看穿印度政界急功近利、貪小便宜與趁火打刧的劣根性，另一方面是其內部民族與宗教問題紛亂，國家很難團結。上次1962年的中印之戰前，中共《人民日報》曾評論過印度的對外擴張政策：「我已經侵佔的地方是我的，我想要侵佔的地方也是我的。昨天我可以侵佔你一寸，今天就侵佔你一尺。」一些大陸專家對印度的評論更認為，印度對外政策的特點是「無賴、兇殘、持久」。

這次中印從6月中發生衝突後，雙方經過多輪會談，一度曾達成部隊後撤與避免接觸的協議，但不到幾天就被打破，雙方幾乎毫無互信可言。印方根本不打算放過美中關係緊張的大好時機，大陸也很清楚印方不會遵守協議，雙方對彼此都沒有信心，持續地往衝突點增兵。9月7日再發生一場衝突，雙方都鳴槍示警，情勢已然沒有轉寰餘地。

PLA 🇨🇳 conducted Live Military Drills at Tibet Near India China border #ChinaIndiaFaceoff #China #ChineseArmy pic.twitter.com/L6oJrXtjyp — BIN WALI News (@Binwalinews) September 9, 2020

印軍從5月以來已陸續往邊境增加部署，通往拉達克的兩條主要公路有大量軍車運送人員與物資。6月衝突後，談判持續了一個多月，但往邊境增的動作不曾停止，近日雙方既已動用了熱兵器（開火），印軍高層更公開表示要在邊境進行過終的部署。據非官方的消息稱，印方運送了約20萬的部隊前往拉達克地區，陸方則約有5萬解放軍集結，雙方部隊人數比例大約是4:1。巧合的是，1962年那場中印戰爭雙方動員的部隊也差不多是這個比例。

進入10月之後，氣溫會逐漸下降，尤其在3至4千多公尺的高山， 風雪一來氣溫可以驟降到攝氏零下20度以下，屆時部隊要面對的主要敵人是天氣，而且酷寒的威脅還會延續到明年春才會逐漸緩解，這段時間正是對部隊訓練與後勤能力的嚴酷考驗。

對印度而言，要在渺無人煙的高山上多佔幾個的前沿哨所，犯得著動員這麼多人花這麼大力氣嗎？顯而易見的，印軍往前多建立幾個哨所是為談判建立基礎點，對峙點周邊集結大量部隊，則是為後續談判壯大聲勢，用來向對手施壓。只要美中關係持續緊繃，印度主政者就不會放過這個機會，要從大陸手中搶幾塊肥肉，做為在國內政治的資本。

對大陸來說，從半世紀前打過一仗之後，印度數十年來一直是拉攏美蘇(俄)來與大陸抗衡，只要大陸與美國或周邊國家出現矛盾，印度常是首先跳出來對大陸趁火打刧的國家，這可能是要報半世紀前戰敗的舊仇，也可能是想要與中國大陸在亞洲爭奪未開發國家霸主的心態。印度國內的政治人物，也經常拿中國大陸當假想敵，經常灌輸人民「打倒中國就可以在亞洲稱霸」的觀念。

有些研究印度的專家發現，2017年美國在韓國署薩德導彈引發美中韓關係緊張，印度就在印中邊境的洞朗地製造邊界駐軍紛爭；2016年南海國際仲裁案時，美軍的南海航行自由政策，印度也積極參與。就更別說上個世紀大陸的3年大饑荒(1959~1961)後，印度馬上挑起邊界糾紛，引發了1962年的近代首次中印戰爭。大陸也因此認定印度如芒刺在背，半世紀前教訓了一次，現在可能需要再教訓一次。

總之，印度結合西方強權在亞洲對抗中國大陸的大戰略，1962年的印度領導人尼赫魯如此，半世紀後的莫迪也差不多。中印會不會開戰，除非擦槍走火，大陸認為主動權還是在自已手上，美中關係的走向影響尤其大，因此若無意外事件，會不會動手可能還得看美國大選的結果才會比較明朗。

(中時新聞網)