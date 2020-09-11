大陸北京1名朱姓貴婦近日在鐵板燒店宴客，並提前告知收銀員「不要讓客人買單」，不料席畢後朋友自己跑去付錢，讓她覺得沒面子，竟帶著2男1女找王姓女店長興師問罪，甚至拿鐵柄雨傘瘋狂毆打，把王女打到全身是傷。被害人不甘受辱，決定驗傷並報警，誰知事後竟遭餐廳降薪，不禁懷疑是貴婦施壓。

《紅星新聞》報導，曾任北京人大代表的朱姓女子今年7月間訂了包廂，準備在鐵板燒餐廳請客，並提前告知飯店收銀台「不要讓顧客買單」；王女表示，朱女一行人酒足飯飽後，有客人逕自跑去付錢，自己也不知道是哪位員工收的錢，因此當朱女帶著2男1女前來質問時，她也只能老實回答「不知道」。

報導指出，朱女聽完女店長說法後，竟突然情緒失控，並抄起手中的鐵柄雨傘朝她瘋狂揮打，造成王女全身受傷，必須休養1個月才能痊癒；案發後，傷者到北京廣外派出所報案，雙方在民警勸說下達成和解，朱女除了當場道歉，也同意賠償6萬人民幣（約新台幣25萬元），不料事情似乎未就此告一段落。

雙方達成和解，不料王女事後卻遭減薪。（圖／翻攝自紅星新聞）

女店長控訴，她當時因傷被迫請假，結果返回工作崗位時，赫然發現當月薪水遲遲沒匯進戶頭，隨即向老闆娘求證，對方當時聲稱「工資表漏了名字」，誰知隔天她雖然收到錢，卻發現薪水從原本的11200餘元人民幣（約新台幣4萬8000元）縮水成5658人民幣（約新台幣2萬4000元），整整少了一大半。

由於朱女是餐廳母公司的法人代表，王女忍不住懷疑是對方懷恨在心，才從中施壓餐廳砍她薪水。對此，餐廳業者回應，今年因為疫情關係，公司受到不小衝擊，所以員工領的都是基本工資，自己先前早已和王女溝通過，對方也表示同意，絕對沒有被施壓。

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(中時新聞網)