基隆中山區外木山海興游泳池是知名的消暑聖地，許多民眾紛紛慕名而來，但卻有民眾發現，一旁由鐵架支撐的景觀平台出現鏽蝕，潛藏坍塌危機。議員張秉鈞聞後趕緊到場現勘，直言鐵架長年遭海風腐蝕，多處出現生鏽狀況，若平台崩塌後果不堪設想，但市府竟不斷推責，不把民眾的生命安危放在眼裡，「出事誰來負責！」

張秉鈞指出，外木山海興游泳池已有多年歷史，曾被票選為「十大魅力水域」之一，市府每年舉辦長泳競賽的起點也在此處，今年受疫情影響停辦比賽，但前來遊玩的民眾仍相當多，近日海興協會人員發現，與泳池連接的觀景平台出現鏽蝕狀況，一天平均有上千民眾經過，潛在崩塌危機。

基隆外木山海興景觀平台由鐵架支撐，長年累積出現鏽蝕，可能有坍塌危機，議員張秉鈞聞後趕緊到場現勘。（議員張秉鈞提供／陳彩玲基隆傳真）

張秉鈞說，為解決此問題，他找來許多單位辦理會勘，大家卻紛紛推辭，沒有處室願意出面承擔、協助，但此區域不僅屬市府管轄範圍，每年更舉行長泳比賽，若在比賽時出了意外，又該由誰負責，「市府的螺絲是不是鬆脫了？」他強調，未來將在議會總質詢提出討論，找到權責單位進行維修，並由市府協助將平台重新規劃調整，讓遊客的安危被受保護。

基隆外木山海興景觀平台底下的鐵架鏽蝕，長年遭海風腐蝕，民眾擔心倒閉。（陳彩玲攝）

附近居民表示，觀景平台最早期是木板建造，後來因為市府要舉行長泳比賽將平台改為水泥，但僅有鐵架支撐，底部只有一塊水泥地，若有太多遊客在上頭走動，隱約能體會到平台在震動，居民擔心未來發生地震可能會倒閉，此外，每年夏季來臨，全省各地的遊客都會前來遊玩，可能也會因此發生危險，希望市府能先將鐵柱補強，避免憾事發生。

對此，工務處、觀銷處及協助舉辦長泳的教育處皆表示，觀景平台不在他們的管轄範圍，並指出是由都發處負責。都發處則撇說，觀景平台是私人土地，不適合用公家預算做改善，不清楚當初是由誰建蓋。

(中時 )