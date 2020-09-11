天天都要吃的米飯，許多人也常搞錯，例如外型相似的胚芽米與糙米，國泰醫院營養師張斯蘭說，雖然胚芽米仍然富含纖維、植化素等，但糙米多了一層麩皮，就擁有更多的維生素B群，營養價值較高。

但也別以為糙米沒有缺點，「其實糙米比白米的熱量更高！」這是許多人常見的迷思，總認為白米飯比較會「胖」，事實上並非如此，不過，糙米是低GI食物，不易刺激血糖，也就不容易累積脂肪。

紫米與黑米的外型也十分相似，「紫米是黑糯米、黑米是鮮米，兩者完全不同。」張斯蘭說，若消化功能不佳又吃太多紫米，恐怕就會引發身體不適。

另一個容易踏入的陷阱是「蛋」，自行開業營養師程涵宇提醒要當心鹹蛋，鈉含量是一般雞蛋的近16倍，其次則是皮蛋，鈉含量比雞蛋多出近5倍。「鹹蛋、皮蛋如果入菜取代鹽，還算能接受，但如果長期單吃可能會引發高血壓。」

在眾多蛋類中，程涵宇認為雞蛋的脂肪、熱量都最低、蛋白質含量也高，整體CP質最好；而鵝蛋擁有豐富的維生素A、B12、鐵質，很適合蛋奶素族群補充；至於鴨蛋，蛋白質含量最高，也有較豐富的鈣、鎂，但熱量卻也最高，所以體重過重者要當心。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)