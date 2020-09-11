食物雙胞胎中，大小不同也有極大差異，大小黃瓜正是如此，自行開業營養師程涵宇說，「小黃瓜雖然體積迷你，但是鈣、鉀、纖維、β-胡蘿蔔素都勝過大黃瓜，不過，若腎功能不佳就不可攝取過多的鉀，這時選擇大黃瓜比較適合。」
大小差很大的食物雙胞胎還有很多，「玉米筍屬於蔬菜類，含有較多纖維，長大之後變成玉米，就變成澱粉類食物，含有碳水化合物。」另一個例子是番茄，國泰醫院營養師張斯蘭說，牛番茄因為甜度較低屬於蔬菜；眾多小番茄甜度高就屬於水果，要酌量食用。
程涵宇說，「其中聖女小蕃茄含有最多的β-胡蘿蔔素與維生素C，有助提升上呼吸道抵抗力，舒緩支氣管炎和氣喘症狀、增強身體保護力、抗發炎。」
其他水果雙胞胎還包括奇異果、火龍果、柳丁與柳橙等等。程涵宇說，「綠奇異果有奇異酵素可以幫助消化，適合大餐後、年節粽子節中秋節吃幫助腸道代謝健康；黃奇異果維生素Ｃ含量高，適合平常壓力大的上班族有助提升活力跟心情。」
紅肉火龍果含有花青素、鐵質較高；白肉火龍果的纖維略多一些，可憑各自喜好選擇。柳橙的鈣、維生素C都高於柳丁，但由於屬於進口水果，因此售價會高於柳丁許多。
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(中時新聞網)
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