說到食物雙胞胎，絕不能漏掉各種不同形式的麵條，許多主婦總認為市場手工現做的麵條一定比較健康，事實上並非如此。

「現做現賣的麵條需注意麵條現場擺放的溫度、時間，還有製造機器與環境是否乾淨。」自行開業營養師程涵宇也建議買回家後，可留一兩根麵條放置不煮，觀察是否會自然發霉，藉此判斷店家是否違法添加防腐劑。

根據2019年消基會抽查全台各地傳統市場80件米麵類製品，發現有11件添加的防腐劑不合規定，不合格率達13％。相較之下，超市的乾燥麵條營養素相同，但因為含水量低所以不易腐敗，比較能長時間保存。

不過，購買超市麵條時仍要多注意標示，以免吃進過多的添加物。程涵宇認為依照自己的生活習慣選擇麵條就好，市場、超市都各有優缺點。

國泰醫院營養師張斯蘭說，其實每種食物都含有各種營養素，只是含量多寡的分別而已，想要獲得最完整的營養，建議應該廣泛、多元攝取各種不同蔬果與食物，只要掌握不吃加工品的原則，就能吃到滿滿的健康。

10大雙胞胎食物 誰最好？哪裡不一樣？

傳統豆腐和嫩豆腐：傳統豆腐蛋白質、鈣含量皆較多

糙米和胚芽米：糙米營養價值較高

雞蛋和鵝蛋：雞蛋整體CP值居冠，鵝蛋的維生素B12較豐富

大小番茄：牛番茄屬於水果；小番茄中以聖女小番茄營養素最多

大小黃瓜：小黃瓜的鈣、鉀、纖維、β-胡蘿蔔素都較高

玉米和玉米筍：玉米是澱粉類、玉米筍是蔬菜類，各有優點

西瓜和小玉：糖尿病患皆要小心，腎功能差選小玉較好

柳丁和柳橙：柳橙的鈣、維生素C較豐富

綠黃奇異果：綠色纖維、酵素多；黃色維生素C高，各有優點

紅白火龍果：紅色有花青素；白色纖維略多一些，各有優點

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(中時新聞網)