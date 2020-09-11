小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（11日）新聞重點。

【1】美制裁華為 台日韓痛失8千億

美國商務部對華為技術的禁令即將在9月15日生效，使用美國技術的企業可能被迫全面停止對華為半導體產品的出口。光日本、台灣、南韓的企業將有停止供應約2兆8千億日圓（約台幣7千820億元）零件風險。

【2】王婉諭打臉陳時中 肉品查驗才4趴

蔡政府宣布將開放含萊克多巴胺美豬進口，引發食安疑慮，時力立委王婉諭昨表示，衛福部2016年《食品安全政策白皮書》坦承，現有人力無法負擔查驗量，且近3年檢測人力不增反減，肉品及相關產品檢驗率只有4％，不合格率卻近1/4，到底衛福部長陳時中稱會全面檢驗瘦肉精美豬是該如何執行？時力立委陳椒華主張，含瘦肉精美豬產品都應全面標示。

【3】瞎扯陸製品質 無視老鼠屎壞了粥

「口罩國家隊」加利與豪品公司，以大陸製口罩混充「台灣製」，引發軒然大波，各界檢討聲浪不斷之餘，陸製口罩也淪為「鞭屍」對象。但追根究柢，此次口罩爭議應是，既然標榜國家隊成員，就不該混充非台灣製口罩，純屬台灣不肖廠商所致，若無端牽扯陸製口罩品質，形同「張飛打岳飛」，亂打一通。

【4】美次卿9月17日訪台 高階經貿對談

繼美國衛生部長柯札爾之後，美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）也規畫17日至19日訪台，將主持「台美經濟與商業對話」、拜會蔡英文總統，並出席前總統李登輝告別禮拜。知情人士表示，雖然時間和行程安排雙方尚未完全敲定，但目前已朝訪台方向規畫。

【5】美西赤色天空 驚駭如世界末日

美國大選前8周，海內外亂局不止，瘟疫蔓延，經濟百廢待舉，森林野火滅不了。遭祝融蹂躪的西岸3州天空，9日竟然出現血染大地的末世景象！從加州到西北的奧勒岡州，森林大火燒出的燻天煙塵，經陽光過濾折射後，把理應日正當中的晴空，染成一片詭譎的赤紅。民眾見到眼前的超現實駭人景象不禁驚呼，「彷彿身在火星」「簡直世界末日！」

(中時新聞網)