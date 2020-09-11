你知道嗎？放著痛風不去治療，會提高罹患腎臟疾病的風險。就有一位60多歲的男性，最近身體檢查顯示腎絲球過濾率58 mL/min/1.73m²，被告知恐怕已經罹患慢性腎臟病第三期。

書田診所家醫科主任醫師何一成表示，這名男性自述沒有高血壓、糖尿病，但是這半年來經常痛風發作，1個月就有2、3次關節腫痛，但他沒有就醫，僅在發作時自行吃止痛藥，也並未做持續預防的治療，痛風反反覆覆發作。

痛風是指尿酸代謝異常，體內產生過量的尿酸

檢查發現，他的血液檢測尿酸值為 9.3 (正常值2.6-7.2 mg/dl)，超音波顯示腎臟有許多結石，尿中蛋白質未過量，尿中紅血球稍微增加，於是開始使用降尿酸藥物預防痛風。1個月後痛風未再發作，血液尿酸值為4.8 (2.6-7.2 mg/dl)，腎絲球過濾率63 mL/min/1.73m²。

何一成指出，痛風是指尿酸代謝異常，體內產生過量的尿酸，或者尿酸的排泄受阻，使得血中尿酸濃度上升，尿酸鈉鹽沈積在關節的滑囊液中，引起急性或慢性關節腫脹疼痛及變形。尿酸鹽晶體沉積於組織或關節腔內所引起的病變如急性痛風性關節炎、痛風石、尿路結石和痛風性腎病變。

痛風發作的部位，常在腳大拇指近端關節處，突然發生嚴重的紅腫熱痛，也可能發生在腳踝、膝關節、手關節等，發作常在數天到一週緩解，可能一個月會發生數次，但也有數年才發作一次。

痛風自行吃止痛藥，小心腎臟損傷！

何一成指出，國人罹患慢性腎臟病的原因多為糖尿病、高血壓、痛風等，痛風造成腎功能下降可能有2個原因，尿酸沉澱在腎臟組職造成傷害，以及痛風發作時過量服用止痛藥也會造成腎臟的負擔。

何一成進一步說明，人體超過60%的尿酸是由腎臟排泄到尿液中，會使尿液偏酸，容易形成尿酸結石，小的結石可隨尿液排出，大的結石會阻塞腎小管或輸尿管。此外，尿酸鈉鹽結晶會沈澱在腎臟毛細血管壁與間質組織，引起發炎反應，會使腎臟萎縮、硬化，導致腎功能異常。

痛風反覆發作，腎功能可能出問題

治療方面，初期的治療目標為紓解急性痛風的症狀，急性痛風的處方有非類固醇消炎止痛藥，但腎功能不佳者不適用，另外還有秋水仙素、類固醇。若血中尿酸值仍高，可用抑制尿酸合成的藥物或促進尿酸排泄藥物(有腎結石不適用尿酸排泄藥物)，由於這些藥物可能會使急性發作的症狀更加惡化，用藥宜在急性發作症狀緩解之後的一到兩週之後才開始。一般而言，痛風患者要有兩次以上的發作才會建議使用預防性用藥，但如果關節已經出現損傷、痛風石、尿酸性腎病變也會考慮用藥。

最後，何一成提醒，痛風發作是由於尿酸鹽晶體沉積於關節腔內所引起的關節發炎腫痛，造成身體很大的不適，尿酸鹽晶體也可能沉積於腎臟、造成尿路結石、痛風性腎病變、腎衰竭。痛風患者，要注意均衡飲食，勿過多食用含普林食物，每日喝足量水分，並評估使用藥物預防，不僅減少了發作的痛苦，也保護了珍貴的腎功能。

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(中時新聞網)