錦榮遭疫情打亂工作計畫，卻也「疫」外獲得與女友長時間相處的機會。（粘耿豪攝）

錦榮（左）對感情事大方自然，女友Kirstin也會Po出2人私下互動。（摘自IG）

36歲混血男星錦榮今年1月前往好萊塢試鏡，期間碰上疫情，只好在美國放長假，也意外獲得跟31歲美籍韓裔女友、影集《檀島警騎》女演員Kirstin Leigh相處時間，Kirstin是單親媽媽，育有3歲兒子Royce，3人共同生活半年，是錦榮揮別舊愛蔡依林、緋聞女友Akemi後，第一次跟小孩一起生活「預習」當爸。

錦榮10日形容與Kirstin相處的這半年時間，比他們以前相隔兩地、碰面約會時間加總多很多，也因這半年的共同生活，彼此更了解對方，「本來就認定是她，經過這次相處更覺得是，但結婚還沒有那麼快，她已有小孩，我也不急，跟她小孩處得不錯。」

照顧小孩有成就感

錦榮平時會教導Royce用餐禮儀，「他還不太會表達，但會學我，我很在乎禮貌、責任、規律，教他杯子要放在杯墊上。現在我離開美國，女友跟我說，小朋友反而會叫她把杯子放好」。錦榮還會帶Royce到公園玩，教他伏地挺身，「結果幼稚園老師跟我說，Royce在幼稚園教其他同學怎麼做。」

照顧Royce讓錦榮很有成就感，不過替他們「顧胃」的則是Kirstin，因為美國疫情嚴重，很多餐廳不營業，只好在家自己煮，錦榮笑說，也是因為這次密集相處，才發現Kirstin的廚藝實在了得，想吃哪國料理都難不倒她。

疫情蔓延相聚無期

除了陪Kirstin和Royce，錦榮也迷上卡牌桌遊「揭祕希特勒」（Secret Hitler），玩家們比心機、交互詰問互相欺瞞，他剛到美國時疫情尚未爆發，每周都約朋友碰面一起玩。疫情嚴峻後，大夥仍準時上線一起玩，錦榮稱自己不太說謊，索性採取全否認方式答辯，讓其他玩家判斷不出自己是否在說謊。

疫情仍蔓延，要從美國回台不容易，錦榮決定回台前，跟交往近1年的Kirstin心裡都有數，知道下次見面遙遙無期，所以送機過程3人都哭得很慘，「她說她兒子1天會問6次我在哪裡，還會為我留東西，把吃的零食藏起來等我回去吃」。對於未來生活模式？錦榮坦言，等疫情過後還是要兩邊跑，「我希望以後可以多去好萊塢試鏡，試上就能多一點時間待在美國，有她的陪伴，過得比較開心。」

服裝／PRADA提供

場地／大直英迪格酒店

(中時 )