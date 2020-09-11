大多數的人都害怕罹患心臟病，更擔心因為心臟病而失去生命，現在有一項新的研究發現，想拒絕因為心臟病致死並不難，只要在飲食中富含植物性蛋白質，就可以降低因心臟病而死亡的風險，研究刊登在《美國醫學期刊》（JAMA Internal Medicine）。

高度依賴植物性高蛋白飲食，心臟病死亡風險降低10%

研究合著者Jiaqi Huang博士表示，研究分析了美國國立衛生研究院（AARP）飲食與健康研究中的成年人數據，時間從1995年到2011年，對參與者的追踪長達16年的時間。在參與者當中，每日總蛋白質攝取量的中位數百分比為15.3%，蛋白質攝取量的大約40%來自植物，其餘來自動物，包括近20%的蛋白質是來自於乳製品。

NCI代謝流行病學分會的研究員指出，研究結果發現，高度依賴植物性高蛋白飲食，可以將死於心臟病的風險降低10%；若用植物性蛋白質來源代替雞蛋，可以將心臟病死亡的風險降低20%以上；若是用植物性蛋白質代替紅肉，更能將心臟病死亡的風險降低多達15%。

植物性蛋白質的有害膽固醇和脂肪含量，低於動物性食物

研究員說明，植物性蛋白質的主要飲食來源包括麵包、穀物和麵食、堅果、豆類和綠色蔬菜，可能因為這些食物中的有害膽固醇和脂肪含量，通常都低於動物性的食物（例如紅肉和家禽等）所帶來的好處。

Jiaqi Huang進一步說明，《美國飲食指南》建議食用各種蛋白質食品包括海鮮、瘦肉和家禽、雞蛋、綠色蔬菜以及堅果、種子和大豆製品等。然而，在未來的飲食指南的製定上，這個新發現也許會被考慮在內。（圖文授權提供／健康星球）

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(中時新聞網)