總統府發言人丁允恭遭前女友「Y女」爆料，四度劈腿、三次逼迫墮胎，不僅第二次見面就把人拉到隱密處舌吻，還成為自己第一次發生性關係的男人；更爆丁愛約辦公室性愛與諸多特殊性癖好。韓粉指出，丁「情色海牛」的稱號，源於「海牛」這種動物沒有固定繁殖期，一年到頭都在發情並找尋雌海牛交配。

根據《鏡週刊》報導，2014年丁允恭接任新聞局長後邀請記者唱歌餐敘，乘酒意丁主動搭訕Y女並直接向Y女告白，隨即更將Y女帶離KTV包廂，拉到樓下隱密處舌吻；Y女更爆丁要自己在上班時間、局內同仁都在辦公情況下，穿著性感暴露到高雄市政府新聞局長辦公室性愛，讓其身心受創，痛訴「我非常尷尬，那時好像妓女一樣！」還公開丁種種不堪入目鹹濕對話與逼迫墮胎行徑，令外界震驚。

丁允恭從學生時代就是風雲人物，在台大成立政治派閥，被稱「派閥長」，派閥成員在政壇嶄露頭角；因私生活狀況與愛開黃腔，學生時代就有「情色海牛」綽號。昔日友人指稱，丁過去就有正宮、女友、炮友同時存在的多重性關係，且他看女生「沒在挑」，名言是「不想浪費食物」。

至於為何會被稱為「海牛」？臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」指出，海牛一年到頭都會發情，並沒有所謂的「繁殖期」；一旦雄海牛發情了，牠們就會集合在一起，尋找同樣發情的雌海牛交配。該文更直言：「沒想到時尚文青的骨子裡，滿滿都是小蝌蚪的世界。少女編這兩天開了眼界了！世間情百百種，但賤人只有矯情一種。」

(中時新聞網)