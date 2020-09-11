盛弘醫藥(8403)8月合併營收4億元，年增54.4%。新冠疫情在國內趨緩，但防疫物資需求不減，加上解封後民眾對醫療與健診活動回復正常，預期將持續帶動盛弘集團全年營運向上。

盛弘核心業務包括醫藥流通業務、醫學檢驗、醫療儀器設備採購、租賃、維修等服務和各類健檢的健康管理業務。今年以來本業及轉投資躍獅連鎖藥局以及旗下熔噴布大廠敏成持續受惠防疫物資需求，營運規模日益增長，除前二個月份外，每月營收皆維持三億元水準，盛弘前8月合併營收25.8億元，較去年同期大幅成長24.86%。

新冠疫情肆虐全球，再度提高各國對醫療保健服務的重視；近年來盛弘透過集團轉投資的方式，布局整合型醫療互聯網系統化，由醫院作為起點，橫向建立以精準醫學為基礎的健康管理服務，現已建立5500名民眾基因資料庫，計畫將在未來二年內完成2萬例本土自有的基因資料庫。此外，盛弘亦積極經營基因檢測與健檢服務，同時佈局社區型連鎖藥局，透過互聯網平台進行線下至線上的醫電整合串連服務，以期建立自有的大健康生態系統。

(時報資訊)