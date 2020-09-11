電信三雄公布8月暨前8月財報，就單月獲利來說，中華電(2412)一舉超車台灣大(3045)，單月每股獲利0.35元，台灣大則以0.33元緊追在後，累計前8月獲利，台灣大則以每股獲利2.96元，守住電信獲利王，中華電、遠傳(4904)則分別為2.88元、1.81元。

台灣大8月自結合併營收106.6億元，營業利益13.3億元，稅後淨利為9.4億元，稅後EPS為0.33元，累計前8個月合併營收842.4億元，營業利益112.5億元，稅後淨利為83.3億元，稅後EPS為2.96元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，8月電子商務表現持續亮眼，營收年成長達34%，帶動合併營收年成長5%。電信業務方面，5G用戶上線數較上月成長二成，且超過八成用戶選擇999以上資費。

隨著5G手機與台灣大自有的超5G應用接連登場，預期5G上線數將持續增溫，此外，遊戲代理及帳單代收業務動能良好，IoT物聯網用戶也在智慧電表與路燈等相關需求帶動下持續成長。累計前8月因5G於7月開台後頻譜攤提較去年上升，致合併營業利益較去年同期下降，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測75%。

中華電8月合併自結營業收入為170億元，與去年同期持平，資通訊專案營收、網際網路應用加值營收及數據網路營收增加，抵銷國際網路營收、手機銷貨收入及行動服務營收的減少，營業淨利為35.8億元，稅前淨利為35.6億元，歸屬於母公司業主之淨利為27.3億元，稅後EPS為0.35元，累計前8月稅後EPS為2.88元，與第三季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

遠傳8月合併總營收為63.95億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.07億元與7.08億元，8月稅後EPS為0.22元，累計至今年8月，遠傳合併總營收為507.34億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為184.51億元與58.82億元，累計稅後EPS為1.81元，累計今年1至8月EPS已達全年度財測目標的73%。

遠傳表示，現階段行動通訊業務表現穩健，不僅月租型用戶數、總用戶數均緩升，月租型用戶流失率僅1.08%，再度創下歷史新低。消費者服務方面，遠傳持續藉由跨業跨界結盟，提供創新服務開拓客源，成功挹注業績。

(時報資訊)