金管會公布近3年企業首次公開發行（IPO）及再籌資（SPO）概況，受新冠肺炎疫情衝擊，2020年前8月IPO家數14家、籌資金額56.8億元，較去年同期21家、120.6億元大減，但再籌資件數190件、籌資金額5724.5億元均較去年同期跳增、且金額已超越去年全年。

證期局統計，2018年IPO家數62家、籌資金額235億元，2019年IPO家數降至39家、但籌資金額增至280億元，分別年減37.1％、年增19.1％。而今年前8月IPO家數僅14家、籌資金額56.8億元，較去年同期21家、120.6億元分別減少33.3％、52.9％。

證期局副局長蔡麗玲表示，去年IPO家數減少，主因中美貿易戰、英國脫歐、香港反送中等國際政經事件，使全球資本市場波動加劇，使國際IPO狀況表現均轉弱。據世界交易所聯合會（WFE）統計，去年全球IPO家數年減25％。

而今年受到疫情影響，全球資本市場震盪加劇，使企業對IPO計畫愈趨保守。蔡麗玲指出，WEF統計上半年全球IPO家數亦年減約16％。今年前8月IPO家數與全年設定達52家目標距離甚遠，蔡麗玲坦言，迄今有24家申請IPO、仍有一段距離，將會繼續努力。

不過，上市櫃公司發債、現增等再籌資（SPO）狀況，今年則出現明顯增加，前8月件數達190件、籌資金額達5724.5億元，不僅件數較去年同期169件增加12.4％、金額大增52.62％，更已超過去年全年的5674.6億元。

對於今年SPO金額明顯增加，蔡麗玲表示，主要由於企業有財務或投資需求，如新設廠房、投資海外子公司，或改善財務結構、流動性資金需求等。同時，金管會正研擬放寬IPO條件，具體細節還在研議中，預計年底前將提出。

(時報資訊)