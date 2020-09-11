金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2020年7月底，國銀對中小企業放款餘額達7.39兆元，月增高達1488.54億元，累計前7月對中小企業新增放款達4950億元，三者全數改寫新高、創下「3高」紀錄，全年目標達成率達165.01％、已超標65.01％。

金管會表示，截至7月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額64.49％、月增0.59個百分點，占民營企業放款餘額66.79％、月增0.53個百分點。中小企業平均逾放比0.39％，月減0.01個百分點。

銀行局統計，截至7月底，國銀對中小企業放款餘額達7.39兆元，月增高達1488.54億元，雙雙改寫新高。累計前7月對中小企業新增放款達4950億元，已提前超越2010年全年新增4721億元紀錄，同步改寫新高。

銀行局副局長林志吉指出，今年前7月國銀對中小企業放款戶數達38.3萬戶，較去年底29.1萬戶增加9.2萬戶。對中小企業新增放款較多的前3名國銀，依序為合庫增加641.39億元、臺企銀增加473.23億元、玉山銀增加417.98億元。

金管會在每年舉辦的國銀總經理業務聯繫會議中，訂定對中小企業全年新增放款目標。2017～2019年分別訂定新增3670億元、3355億元、4599億元，實際結果分別超標52.92％、24.28％、70.34％，其中去年新增金額創下歷年次高。

今年考量因應新冠肺炎疫情衝擊，政府祭出多項紓困措施、要求國銀力挺企業，金管會對此訂定今年國銀對中小企業新增放款目標達3000億元。由於前7月即順利超標達65.01％、且新增金額已創下歷年新高，預期全年超標幅度亦將創下新高紀錄。

(時報資訊)