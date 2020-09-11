入秋首波鋒面有點弱，帶來水氣未造成太大影響，反而是午後對流的降雨，主導在地天氣。今（11日）大氣仍不穩定，白天多雲，午後有大雨甚至雷雨。明（12日）起鋒面稍往南移，北台灣轉涼，迎風面北部、東部有陣雨。

這波鋒面在台灣北部海域暫歇，前緣雲系雖往北台灣接近，但僅從海上掠過，實際影響並不明顯。台灣仍以處在低壓環境內的午後天氣型態為主，今中午過後山區有陣雨或雷雨，若雨勢擴大，部分近山區平地也會有較大雨勢；其他地區有短暫雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，當「入秋首波鋒面」這樣的名詞被使用，必然引起「鋒面雲帶將通過台灣，降雨、氣溫將有明顯變化」的期待。但他解釋，這波鋒面結構鬆散，未直接通過陸地，台灣地區的天氣變化，主因為不穩定的大氣，或因陽光加熱、或因盛行風與地形交會抬升，所導致的降雨，與鋒面通過有很大落差。

明起轉東北風，北台灣氣溫略降，迎風面有局部雨。下周二（15日）鋒面退回北部海域，逐漸北移至東海、大陸華中一帶，台灣附近風向轉西南風，大氣不穩定。

今各地氣溫：北部23至34度、中部23至35度、南部23至35度、東部22至36度。

(中時新聞網)