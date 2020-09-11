前總統府發言人丁允恭被周刊爆料過往渣男醜聞，不僅劈腿逼女方墮胎還把高雄市政府新聞局辦公室當砲房，丁已請辭獲准。由於丁任高市新聞局長時，市長正是現任監察院長陳菊，藍營強烈要求陳菊秉公處理、也質疑她是否仍一味維護。對此，陳菊已打破沈默態度表示，該怎麼辦就怎麼辦。

丁允恭被爆出任高雄市府新聞局長期間，上班時間把辦公室當「砲房」，訂婚後劈腿多女，且逼對方墮胎，丁已向蔡英文總統請辭獲准。被藍委葉毓蘭點名查辦此案的監委紀惠容表示，丁允恭身為高層公務員，完全沒有操守與自我節制，有打算立案調查，正在思考從哪個角度切入，總不能調查之後不了了之，現還在了解案情當中，不希望再有第二個渣男出現。

不過，丁被視為陳菊愛將，一路仕途順遂，藍營和各界對於陳菊是否會調查丁允恭都打上大問號？國民黨立委陳以信就曾表示，當初不讓陳菊當監察院長就是怕這樣，來看陳菊怎麼辦當年愛將丁允恭，陳菊在當高雄市長的官，行徑如此大膽，現在就來看陳菊監察院長會如何查辦？

對此，《自由時報》引用消息人士報導，陳菊10日在一場會議上，對監委要調查丁允恭案再三強調，她雖然惜才，但丁仍要遵守社會規範。且監委獨立行使職權，該怎麼辦就怎麼辦。

(中時新聞網)