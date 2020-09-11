前高雄市長韓國瑜被罷免後，韓團隊單飛不解散，其中，韓市府團隊的副市長葉匡時暫時消失在政治舞台，轉戰民間企業，不過，他也常常在臉書和大家分享近況，總是吸引不少韓粉目光。而他10日則是和前高雄新聞局長王淺秋合體現身廣播節目，其中，他更笑談「現在高雄的民進黨議員應該最懷念韓國瑜」。

談到離開高雄市府後，葉匡時在廣播節目「8點千秋萬事」中分享，自己到民間企業一個多月了，目前都還好啦，以前是企管系老師，對企業運作有一定了解，但壓力也比以前當顧問大一點；而節目主持人王淺秋也透露，相信很多朋友想念、關心當時韓市府的高雄情況，但她那時候壓力很大，但反觀陳其邁市長上任後新聞量跟壓力、被檢視程度跟韓市府不一樣。

對此，葉匡時也笑說，「所以我那時候半開玩笑地跟綠營議員說，『哎呀，你們把韓市長罷免後，應該會懷念他，因為你們不再是鎂光燈焦點人物，哈哈，現在他們應該很懷念吧』」。

至於丁允恭爆發桃色風波，也被爆出帶女生到辦公室發生性行為，對此，葉匡時則說，其實很難相信有這樣事情，理論是辦公室外有其他人員，把異性朋友帶進去把門關起來，人家一定會覺得怎麼一回事，「像我們都非常警惕，我教書會把研究室門裝玻璃門，有任何人進來都把門打開，在交通部時也把門改成透明避嫌，因為難免有事情要私下討論，但一定要避嫌，跟女同事談話也儘量避免單獨閉門，對雙方都安全。」

葉匡時直言，「且我們也要保護自己，也不知道有人會不會反咬一口，很難想像這件事。」

(中時新聞網)