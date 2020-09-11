湯舒皮表示，希望將《Soupy媽媽日記》當作孩子2歲的生日禮物。（大塊文化提供）

當媽不容易，與異國枕邊人共同育兒更不簡單。台灣插畫家湯舒皮與來自英國蘇格蘭的先生，喜迎新生兒報到，但面對孩子該吃甚麼、該玩什麼遊戲等問題，卻在在體現異國文化差異，讓夫妻陷入混亂又不失甜蜜的生活。

湯舒皮笑說，也許是東方人與西方人比較起來，會顯得特別傳統保守，以孩子的食物而言，就能看出文化差異，「帶兒子飛到英國期間，我會親自煮粥，公婆是不時問我什麼時候可以讓兒子吃巧克力。他們家有隻長毛狗，我兒子很喜歡他，在跟狗玩時，常常將狗毛往嘴裡塞，我很緊張，但先生及公婆卻覺得沒什麼大不了。」

雖育兒觀念上不盡相同，但先生一家也非常尊重湯舒皮，與她相處融洽。如在新作《Soupy媽媽日記》中，湯舒皮就描繪一段有趣往事，當時她因工作出差，將由先生照顧孩子一段時間，她特別告訴先生，別讓孩子接觸到冷凍食品，先生就手作饅頭、釣魚、摘野菜，向她保證所有食材全部「產地直送」。

《Soupy媽媽日記》是湯舒皮送給孩子的2歲生日禮物。湯舒皮從懷孕起就開始用記事本及畫筆一點一滴記錄她與兒子的日常。她表示，先生因工作關係，時常往返於英國與台灣，兒子成長過程多是與她一起度過，但好在自己和父母住的近，將孩子托給父母照顧，自己也能在永遠洗不完的奶瓶、衣服中，維持穩定的工作。

湯舒皮懷孕期間正逢事業工作量巔峰，分別和作家李維菁及日本作家吉本芭娜娜合著《罐頭pickle！》及《惆悵又幸福的粉圓夢》。其中，芭娜娜描述：「過度的驚喜，說不定幾乎與悲劇一樣棘手。」也格外觸動她因懷孕而對未來不安的心情。

湯舒皮表示，自己非常喜歡小孩，人生目標也有當媽媽的規劃，但當真正懷孕，又是不一樣的感受，「我以前思考的未來很短，最多是一年工作如何安排，還可以漂漂亮亮上班。有了孩子，我會擔心未來錢夠不夠，我又要如何陪伴他，光是在懷孕期間就擁有非常大的不安全感。」

但隨著兒子出生、成長，湯舒皮漸漸踏實了心情，每天和牙牙學語的兒子聊天打鬧，用畫筆記錄孩子面容變化。母親對孩子的愛是顯眼的，湯舒皮說，《Soupy媽媽日記》的編輯與她合作多次，曾提及書中光是顏色、畫風就與過往作品大不相同，用色更溫暖，筆觸也加倍溫柔，「以前我常常畫別人的故事，但這次我說的是我的生活，對我而言格外有意義。」

(中時 )