「功夫熊貓」山多沃(Pablo Sandoval)揮別巨人隊了，球團11日將他放入無條件釋出名單，儘管他還有機會去別隊，但巨人確定不要他了。山多沃過去是巨人有名的猛將，隨隊拿下3次世界大賽冠軍(2010, 2012, 2014)，廣受球迷喜愛。

山多沃2017年從紅襪返回巨人，本季續簽1年底薪合約，但是表現很差，出賽33場打擊率0.220，僅有1支二壘打與1支全壘打，長打率低至0.268。國聯今年可以全面使用DH，他們本周剛以小聯盟合約簽下史莫克(Justin Smoak)，打算用他來遞補山多沃的空缺。

總教練卡普勒(Gabe Kapler)說：「山多沃過去對球團有巨大貢獻，這個消息我們實在對他難以啟齒。我自己10年前也有相同經驗，道奇總教練麥汀利(Don Mattingly)和總管打電話叫我到辦公室，當面告訴我一切都結束了。那是非常痛苦的對話過程，我可以理解山多沃的處境。」

卡普勒34歲被迫退休，山多沃現在也剛滿34歲，他去年動了韌帶重建手術，身高約180公分卻胖到122公斤。山多沃過去為體重問題與球團內部發生摩擦，搞得不歡而散。轉戰紅襪兩年半之後回鍋，效力巨人總計10年以上。

(中時新聞網)